Profilen: Gunnar Midthun

Alder: 53

Tittel: Skiftleder i fullgjødselfabrikken

Bedrift: Yara Glomfjord

Gunnar er oppvokst og fortsatt bosatt på Reipå, i huset etter foreldrene Knut og Edith. Samtidig driver han gårdsbruket ved Markvatnet, med om lag 40 vinterfôra sauer og litt storfe, men hovedjobben hans er altså å lede skift 2 i fullgjødselfabrikken i Glomfjord. Gunnar tok agronomutdanning, men etter sommerjobber hos Hydro fikk han fast jobb i 1985, og har underveis tatt fagbrev i kjemiprosessfaget. Siden april 2003 har han vært skiftleder. Gunnar har tre døtre på 13, 15 og 17 år.

– Hvordan trives du på jobb for Yara, Gunnar?

– Jeg stortrives, egentlig! Masse utfordringer, og det skjer noe nytt hele tiden. Og så har jeg kjempeflinke folk rundt meg overalt, både ledelsen, ingeniørene og operatørene, og da er det artig å arbeide. Dette er dessuten en kjempegod arbeidsplass der det er høyt under taket – jeg er jo ikke kjent for å være redd for å si ifra om ting!

– Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

– Formiddagsskiftene er mest hektisk. Da begynner vi med morramøte der vi går gjennom dagsplanen for vedlikehold, hvordan produksjonen går og om der er havarier. Og så er det å styre mannskapene – når noen er syke må det flyttes om på folk, av og til er vi for få, så det er ikke så lett å få det til å gå i hop. Når du er skiftleder må du også ta vare på operatørene – det kan være de har krevende ting på hjemmebane, og man må lytte og prøve å hjelpe – dette er jo som familie. Ja, og så er det både sikkerhetsrunder og andre krav som skal koordineres, så det kan være tøft i støytan – jeg er bra sliten når jeg drar hjem!

– Stort ansvar?

– Vi har klare mål som vi blir målt på, og jeg kjenner det trøkket – det hender jeg blir stressa når det liksom bygger seg opp. Det viktigste er at det er bedre å ta en avgjørelse enn å ikke ta den. Og så må man klare å sette ned foten når det koker for mye. Men igjen: det er lett å være en god skiftleder når man har så mye bra folk rundt seg. Havarier er det mindre av med årene, for vi er blitt veldig flinke på vedlikehold – men når det skjer, er det gjerne midt i julestria, hehe.

– Hva er det aller beste med jobben?

– Det er alle de positive folkene, den gode stemningen. De som først begynner her, vil helst ikke bort. Skiftarbeidere er et eget folkeslag, og vi blir veldig sammensveiset, vi som er på samme skiftet. Skiftarbeid er ganske tungt, fordi man aldri er helt i normal døgnrytme, og spesielt nattskiftene sliter mer på med årene. Men så liker jeg det at Yara aldri står i ro – det er utvikling og fornyelse, vi skal hele tiden bli bedre, og dét er artig.

– Men også utfordringer?

– Jada, og den største er dette med sikkerhet, som jeg er veldig opptatt av. Utviklingen på helse, miljø og sikkerhet har vært kjempegod i alle de årene jeg har vært her – vi har få skader, men vil ha 0. Så, det dreier seg om at den enkelte går helt inn til kjerne av seg selv og passer på å ha de rette holdningene til sikkerhet, slik at vi unngår at folk blir skadet på jobb.

– Du tok agronomutdanning, hvorfor ble det industrien?

– Det var den første sommerjobben som avgjorde. Jeg trivdes veldig godt, og så var det godt betalt. Jeg skulle bare være en stund, og så begynne med gårdsdrift, men det endte med at jeg ble her. Men jeg er såpass egen at jeg gir meg ikke med gårdsdrifta, da.

– Når Gunnar ikke er på jobb, hva gjør han da?

– Da er jeg i Marken og tar meg av dyra. Nå framover skal jeg renovere driftsbygningen, og på sommeren fisker jeg masse i Markvatnet. Jeg er også veldig opptatt av jakt, og alt skal spises – jeg prøver ALT, fra rakfisk til smalahove. Utenom dette blir det en del kjøring til håndballtrening og -kamper, med den yngste datteren min.