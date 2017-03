Profilen: Einar Mevik

Alder: 53

Bosted: Reipå, opprinnelig fra Mevik

Stilling: blikkenslager

Bedrift: Ørnes Blikk

– Hvordan trives du på jobb i Ørnes Blikk, Einar?

– Det er en grei jobb, jeg har vært her siden januar 2009, etter at jeg tok kobber- og blikkenslagerkurs i Mosjøen. Jeg liker å ha en jobb der jeg kjenner at jeg er litt sliten når jeg kommer hjem på ettermiddagen.

– Hvordan er en typisk dag på jobben, da?

– Den begynner klokka 07.15, da starter jeg opp maskinene – plateknekkeren er mye i bruk – og ser hva som skal gjøres av arbeid. Det har blitt en del beslag med årene, jeg lager for eksempel takfotbeslag, beslag til dekkbord, over og under vinduer, pipebeslag og ventilasjonshetter – gjerne sånt som er litt utenom standard. Man må være litt ryddig i denne jobben, for å få med seg alt. Og så har vi jo med kunder å gjøre, så man må være positiv og litt fleksibel.

– Men egentlig var du gårdbruker?

– Ja, straks etter grunnskolen tok jeg over gården i Mevika sammen med eldstebroren min, Henning. Jeg var skolelei, og noe annet var ikke aktuelt, så mamma lærte meg å melke. Vi drev med 16 årskyr på melk og litt kjøttproduksjon fram til 2004. Da kom det nye krav som krevde store investeringer, så vi valgte å legge ned – den siste kua reiste 28. desember det året.

– Savner du av og til gårdsdriften?

– Tja, det er rart med det – når man har gjort noe i over 25 år så skjer det at jeg savner det, ja. Det har sine pluss å være selvstendig, og det var mye ved det som var artig – jeg liker å holde på med maskiner og traktorer. Men så har du aldri helt fri, siden du har ansvaret for levende dyr. Her på Ørnes Blikk må jeg på et vis prestere mer, når jeg jobber sammen med andre. Men så er arbeidsdagen over når jeg går ut døra på ettermiddagen, og dét synes jeg er greit.

– Hvorfor valgte du denne veien videre, da?

– Det var tilfeldig, faktisk, det var NAV som kjente til kurset og anbefalte det. Så dro jeg til Mosjøen, og etter kurset fikk jeg praksis i Nordland Tak. Etter dette jobbet jeg to år som blikkenslager hos Ventilasjonsmontasje Nord, og så to år hos Blikkproffen, før jeg kom til Meløy og Ørnes Blikk. Dette er et yrke det ikke er så lett å rekruttere nye folk til, men vi gjør jo viktige oppgaver som folk trenger.

– Hva gjør Einar når han ikke er på jobb?

– Jeg liker å kjøre bil, så ofte tar jeg meg en lørdagstur til Bodø og handler litt, slapper av. Her om året pusset jeg opp en gammel traktor, en Ford Dexta, men det blir mindre mekking nå. Så prøver jeg å få meg en fjelltur eller to på sommeren, og fiske litt i båten som jeg har sammen med broderen – jeg liker å være på havet i godvær. Og så har jeg en ATV etter faren min, den kjører jeg innover i marka med – jeg synes den er mer anvendelig enn snøscooter, den kan brukes hele året.