Prisvinnere med nye mål

Hardt og målrettet arbeid, år etter år, har gjort to brødre og pappa Kildal til regionens største bygg-entreprenør. Men den ferske næringspris-vinneren Halsa Bygg vil langtfra hvile på tidligere prestasjoner.



– Hvor vi er om fem år? Det er ingenting som er en selvfølge, og det er hardt arbeid hver dag. Men, om fem år håper jeg vi har stabilisert oss på en enda høyere omsetning enn i dag, og er enda tryggere på at vi er liv laga, forklarer daglig leder Kåre Kildal i Halsa Bygg.

Ingen brautende ord, men ‘enda høyere’ fra hans munn, dét betyr nye og spreke mål. Den ferske næringsprisvinneren ligger nemlig allerede stabilt på over 50 millioner kroner i årsomsetning, og staben teller i vinter over 50, når innleide mannskaper er medregnet.

– Mange anbud i 2015 og -16 regnet vi ikke på, engang. Vi visste at vi ikke hadde kapasitet. Nå er vi i ferd med å prøve ut noen bemanningsbyråer, og hvis vi lykkes, kan vi ta på oss både flere og større prosjekter i Meløy, Rødøy og Gildeskål, røper han.

Gav nesten opp

Vi spoler tilbake til 2003. Kåre og pappa Karl har mistet litt troen på sin egen entreprenørvirksomhet. De vurderer å avvikle, satse kun på byggevareforretningen. Men så flytter lillebror Bjørn Kristian hjem fra Stjørdal – i ryggsekken har han teknisk fagskole. Og masse entusiasme og pågangsmot. Veksten kommer så det holder, og fortsatt. I 2017 er Halsa Bygg regionens desidert største entreprenør og en av regionens største, private arbeidsplasser.

– Da ordføreren ringte før jul, var det sent på kvelden, og jeg var på jobb, sliten og litt lei. Jeg skjønte ikke helt hva han pratet om, men da jeg kom hjem, ble jeg kjempeglad og stolt!

– I ettertid synes jeg vi har fortjent næringsprisen. Vi har jobbet hardt i mange, mange år, og dette er en bekreftelse på at vi har tenkt og jobbet rett. Og ordførerens begrunnelse – det er akkurat sånn vi ønsker at folk skal tenke om oss.

Kjenner på ansvaret

Kåre bor fast i Bergen, men har hyppig arbeidsuker i hovedbasen på Halsa i Meløy. Hans tenkte nedtrapping er tvert imot blitt til mer trøkk i familiebedriften, ikke minst fordi hans utdanning som takstmann også tilfører bedriften mange oppdrag på verdivurdering – dette til tross for 0 markedsføring.

– Bare denne uka har jeg vært på fem oppdrag, og så skriver jeg ut dokumentene når jeg kommer til Bergen. Trøkket er stort, ja, så når jobben og familien har fått sitt, er det lite rom for å engasjere seg på andre områder i samfunnet, sier Kåre.

– Og jeg må innrømme at jeg kjenner mer og mer på ansvaret. Altså ansvaret ved å være en stor bedrift – vi har et samfunnsansvar og et ansvar for alle de ansatte som skal ha en trygg og god jobb å gå til.

Uvanlig bolig-trøkk

«At bedriften har vokst jevnt og trutt også gjennom vanskelige tider i Meløy, viser godt lederskap og ikke minst dyktige ansatte som står på for bedriften sin. Bedriften har i dag en tydelig profil utad hvor de markedsfører seg med kvalitet og fornøyde kunder», sa ordfører Sigurd Stormo da han gav næringsprisen til Halsa Bygg.

– Og vi har enda mer å gå på. Lykkes vi med å bruke bemanningsbyråer, kan vi ta på oss flere og større oppdrag fra nå av. I tillegg til Alderstun i Tjongsfjord har vi i vinter en stor enebolig på Halsa, to på Ørnes og en på Reipå, og flere forespørsler for resten av året. Når vi legger til de åtte omsorgsboligene i Rødøy som nettopp er ferdig, må vi faktisk langt tilbake i tid for å finne et større trøkk på bygging av privatboliger, opplyser Kåre Kildal.