Priser for vekst, service og idé

Reipå Knuseri er ett av flere eksempler på bedrifter som har vokst gjennom omstillingsårene i Meløy. I vår fikk selskapet utmerkelsen ‘Årets bedrift’.

Anleggsvirksomheten etter Egil Svendsgård (f. 1950) har hatt en voldsom vekst under ledelse og eierskap av sønnen Frank (f. 1970). Mens driftsinntektene i 2010 var på 15, 1 millioner kroner, endte 2016 på 34, 8 millioner, og med et driftsresultat etter skatt på 2,7 millioner. Disse tallene var viktig bakgrunn da Meløy Næringsforum i april tildelte Reipå Knuseri utmerkelsen ‘Årets bedrift’ under Meløyseminaret på Halsa.

Nye vokser mest

Staben hos Reipå Knuseri har også vokst kraftig i den samme perioden, og teller i dag over 20 ansatte. Tallmateriale som Meløy Utvikling KF har innhentet, viser at det er skapt over 60 nye arbeidsplasser i etablerte bedrifter i Meløy, altså siden omstillingsprogrammet ble satt i gang sommeren 2012. Så er det likevel de helt nye selskapene som er etablert i denne perioden som har hatt den aller sterkeste omsetningsveksten. Den totale omsetningen i selskapene etablert 2011-16 har underveis økt fra 43 til 387 millioner kroner underveis. Lønnsutgiftene i selskapene har økt fra 12 til 91 millioner kroner, noe som tilsvarer om lag 170 nye arbeidsplasser i Meløy.

Tilskudd gav vekst

Det er lokale aksjeselskaper som står bak om lag 50 prosent av arbeidsplassene i Meløy, mens konsernselskapene omlag 30 prosent. I omstillingsarbeid er det alltid stort potensiale for økt omsetning og flere arbeidsplasser i de allerede eksisterende bedriftene. Dette er bekreftet i Meløy, der selskaper stiftet i Meløy før 2012 altså har hatt en vekst tilsvarende 64 nye stillinger siden 2014. Flere titalls bedrifter har deltatt i programmet SMB Utvikling med egne utviklingsprosjekter, og omstillingsprogrammet har gitt et samlet tilskudd på 18,7 millioner kroner til utviklingsprosjekter i eksisterende Meløy-virksomheter. Dette beløpet fordeler seg på i alt 109 prosjekter, og omsetningstallene viser at selskapene har vokst mer enn gjennomsnittet for Nordland.