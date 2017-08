PopUpArt skal gjøre en forskjell

19.august er det klart for en helt spesiell event hos Vassdalsvik Sea Logde. Da skal nemlig et trekløver av kvinner, den nyetablerte gruppen YooWomen, gjennom et spenstig maleprosjekt bidrag til å støtte kvinnelige kunstnere globalt.

Et langt lerret plasseres ute på brygga, hvor landskapet skal foreviges «live» – mens en fotograf foreviger seanse. Maleriet vil bli auksjonert samme kveld, og overskuddet går til å støtte en dedikert kvinnelig kunstner. Mens kunstnerne maler og fotograferer, inviteres publikum til å se på.