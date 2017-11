Overbevist elektrisk

– Jeg var i utgangspunktet skeptisk til yrket, men etter praksis hos Meløy Elektro, ble jeg overbevist: Jeg skal bli elektriker!

Tine Korsnes (27) er inne i sitt siste halvår som lærling, og er snart klar for å ta fagprøven som elektriker. Hun har tatt mange valg for å komme dit.

Valgte kjærligheten

Tine er fra Os utenfor Bergen, men har tilbragt feriene i Meløy siden hun var lita jente.

– Mamma, Hilde Korsnes, kommer jo opprinnelig herfra og jeg har besteforeldre og en onkel her, så jeg har alltid vært glad i denne plassen, sier hun.

Da Tine begynte på studiespesialisering på privatskole i Bergen i 2007, hadde hun blitt kjæreste med Jørgen Heen Andersen fra Glomfjord. Etter hvert kjentes avstanden mellom Bergen og Glomfjord som alt for stor, og hun valgte å flytte fra Bergen og nordover. Hun fikk bo hos besteforeldrene i Barvika på Ørnes, og ordnet det slik at hun fikk fortsette skolegangen på Meløy videregående på Ørnes.

Valgte å fullføre

Det tok ikke lang tid før hun flyttet sammen med kjæresten, og omtrent da russetiden skulle starte, fikk de datteren Silje. Tine tok ett års fødselspermisjon, men fullførte etterpå både skolegang og russetid.

– Ja, det var aldri aktuelt å avslutte utdanningen, selv om det ble litt mer hektisk. Men etterpå fikk jeg jobb i barnehagen i Glomfjord, noe som passet meg veldig bra akkurat da, sier hun.

I nesten tre år jobbet Tine som barnehageassistent i Glomfjord, før hun måtte ut i fødselspermisjon igjen. Denne gang med tvillingene Sverre og Eveline.

Valgte yrkesfag

Mens hun var hjemme med tvillingene, begynte hun å tenke på en yrkesfaglig utdannelse.

– De fleste av mine venninner jobbet med et eller annet innen helse og omsorg, så jeg tenkte på denne muligheten lenge. Men en kompis anbefalte meg å gå elektrofag i stedet. Jeg var litt skeptisk til å satse på et såpass mannsdominert yrke, men jeg kunne i alle fall prøve i ett år, smiler hun.

Med studiespesialisering fra før, slapp Tine en del av teorifagene, og hun fikk derfor utplassering hos Meløy Elektro én dag i uka.

– Det var der jeg ble overbevist om at elektrofaget var skikkelig gøy. Det ga meg inspirasjon til å jobbe hardt med skolen, selv om jeg hadde tre små unger hjemme. Målet var å få gode karakterer, og vise for meg selv at dette kunne jeg klare. Dessuten ville jeg bli lærling her i firmaet. Og det gikk jo bare godt, ler hun.

God opplæring

Tine skryter veldig av arbeidsmiljøet og opplæringen hun har fått i bedriften.

– Det har vært helt supert å være lærling i Meløy Elektro. Jeg har fått jobbe sammen med alle montørene, og lært ulike tilnærminger til oppgavene. Gjennom dette har jeg funnet min måte å jobbe på. Det har også vært bra at det er mange andre lærlinger her, slik at man har hatt noen å løse oppgaver sammen med, sier hun.

Og å være eneste jente på jobb, synes hun ikke er noe problem.

– Det var litt rart helt til å begynne med, men dette er ikke noe jeg tenker på lengre. Unntaket er når jeg treffer andre jenter i faget. Da blir det litt sånn «hey.. du også». Eller når noen av gutta tilbyr seg å bære noe for meg. Da blir jeg bittelitt fornærmet, men jeg vet at de mener det bare godt da, ler hun.

Andre valg

Tine står snart foran nye viktige valg. I januar skal hun ta fagprøven som elektriker, og etter dét er avtalen med Meløy Elektro ferdig.

– Jeg gleder meg veldig til å få fagbrevet. men det er litt skummelt også. Da begynner noe nytt, og jeg må skaffe meg en jobb. Helst i nærområdet. Vi har valgt å bli i Glomfjord, og har nettopp kjøpt oss hus her, og med tre små barn føler jeg meg ikke veldig flyttbar. Aller helst ville jeg fortsatt i Meløy Elektro, så jeg håper det blir en mulighet for dét. Men det er jo deres valg, ler Tine.

Denne artikkelen er hentet fra Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.