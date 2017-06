Ordføreren vil betale

Ordfører Sigurd Stormo forstår ikke fylkets manglende prioritering av veistrekningen Ørnes-Glomfjord. Nå foreslår han at Meløy selv betaler for å få beregnet totalkostnaden ved bruk av bompenger. Samferdselsråden på fylket er positiv, og lover å gi saken oppmerksomhet.

– Det er klart det er en fordel når vi har eksakte beløp på bordet – til nå vet vi ikke mer enn at det er snakk om ca. 300 millioner kroner, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Den relativt ferske fylkesråden er bosatt i Gildeskål, og kjenner godt til Meløy-miljøets mangeårige arbeid for utbedring av den viktige veistrekningen Ørnes-Glomfjord.

– Jeg har ikke ennå rukket å ta dette opp med veiadministrasjonen på fylket. Men, dét lover jeg å gjøre, og jeg er positiv til innspillene fra Meløy, sier han.

Kan ikke forstå

I forslaget til regional transportplan 2018-22 har ikke Statens vegvesen tatt med noen utredning av Fylkesvei 17 Ørnes-Glomfjord. Dette er Meløy-ordfører Sigurd Stormo sterkt uenig i. Og selv om det er gledelig at både rasoverbygg i Kilvika, varslingsanlegg for snøras i Setvikdalen og nytt fergeleie på Meløya faktisk ligger inne…

– …så hadde jeg forventet at hele strekningen Ørnes-Glomfjord, der vi nå har tre reguleringsplaner klare, skulle vært prioritert inn. Vi snakker om ferdselsåren som skal være alternativ til Saltfjellet på vinteren, og en rapport fra Asplan Viak viser økt reiselivsaktivitet, økt aktivitet i industriparken, behovet for kortere avstander i arbeidsregionen og ikke minst dagens trafikkfare for skolebarn. Jeg kan ikke forstå at strekningen blir nedprioritert på denne måten, sier Sigurd Stormo.

Dermed er han i ferd med å legge et nytt kort inn i spillet.

Vil betale selv

– Det ser ut som at fylkesadministrasjonen ikke vil kostnadsberegne dette. Da kommer jeg til å foreslå for formannskapet i Meløy at vi selv finner midler. Altså til å beregne hva det vil koste å utbedre hele strekningen, og med bruk av bompenger.

Dette mottas positivt hos samferdselsråd Eggesvik. Han understreker naturlig nok at Nordland har mange veiprosjekter som trenger prioritering, men at saken skal på hans bord, og skal diskuteres også med Kjell Skjerve, som er Statens vegvesens direktør for vegavdeling Nordland.

– Men for Meløy er det nå fylkestingsmøtet 12. juni som nå er viktig. Før møtet må det argumenteres godt overfor dem som har flertallet der, altså Ap, Sp, SV og KrF, mener Svein Eggesvik.