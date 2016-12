Før i tiden gikk tiden mye saktere enn i dag. Og etter hvert som vi brukte av tiden, kom det bare mer. Så vi ble flinke til å bruke tid. Vi tok for oss av den, som om det var den naturligste ting i verden. Vi kunne bruke en time på å finne ut om noen var hjemme. Og når de ikke var det, så ventet vi til de kom hjem. Vi satt på trappen og kikket oss rundt, og lurte på hvor de var, og bare ventet. Etter en stund kom de hjem, og da kunne vi spørre om vi skulle leke. Men da var det gjerne så seint at det var på tide å dra hjem å spise middag.

Og det tok lang tid å spise middag. Den måtte lages for hånd, og gjerne etter hukommelsen til mor. Eller etter innfallene til far. Så spiste vi, mens vi pratet om hva vi hadde gjort på skolen. Vi hadde som regel ikke gjort så mye, så da pratet vi desto mer. Etterpå vasket vi opp minutt for minutt, og tørket og satte på plass. Vi hadde tid til det.

På skolen hadde vi også tid. Vi gikk tre dager på skolen, og det tok en uke. Vi brukte ni år på å gjennomføre seks års grunnutdanning. Jeg husker at vi hadde én tv på skolen. Seks hundre elever delte på 18 tommer svarthvitt, og så hadde vi én videospiller som ingen lærer i verden kunne betjene.

Derfor hadde vi skolekino omtrent én gang annethvert år. Da måtte hele trinnet gå seks kilometer til sentrum, for å se en lang trist film om noe veldig veldig viktig. Filmen var så lang at vi måtte ha med oss matpakke og ekstra sokkeskift. Og da Gandhi endelig ble skutt på slutten, pustet vi lettet ut, før vi kranglet oss mot utgangsdøra og den friheten som også Gandhi kjempet for.

Sommerferien var så lang at lærerne tok kurs i august, for ikke å glemme hvordan man underviste. Og juleferien varte egentlig i halvannen måned, hvor den første måneden ble tilbragt på skolen og ble kalt juleverksted. Da satt vi i klasserommet og sang julesanger, mens vi limte glanspapir og kreppapir til andre typer papir. Og mens vi satt der med papirlapper limt til alle albuer, kunne vi snakke om alt det vi ønsket oss til jul, og alle de fine tingene vi fikk i adventskalenderen. Halvparten av oss hadde fått en eller annen meningsløs figur i plast, mens resten hadde fått sjokolade med pappsmak – og hull i tennene.

Og da julen endelig kom, brukte vi den stort sett til å vente. Vi ventet på at det skulle bli julaften, og da den kom, brukte vi dagen til å vente på at det skulle bli kveld. I mellomtiden så vi på sakte-tv, spiste nøtter og mandariner, klemte litt på noen pakker og spiste middag. Når desserten og Sølvguttene var ferdige ble det endelig tid for å åpne pakkene. Én etter én. Vi fikk ikke så mange pakker på den tiden, så det hele var unnagjort på et par-tre timer, og etterpå var det på tide å legge seg. Sånn var det med tiden den gang. Det fantes nemlig en egen tid for barna, og den ble kalt «leggetid».

Og dagen etter kom årets nest lengste dag. Første juledag var så hellig at den blinket rødt på kalenderen, og ikke en gang kirkene var åpne. Det var strengt forbudt å snakke denne dagen, og dersom man traff andre enn familien ble man lyst i bann og fikk navnet «Jule-Per». Og var du først blitt «Jule-Per», kunne det ta lang tid å komme til hektene igjen. Første juledag måte sones hjemme, sammen med familien. Eneste mulighet for å komme seg ut, var å lufte hunden. Da kunne man treffe andre desperate barn på tur med utslitte og forfrosne hunder. Den eneste dagen i året som var lengre enn første juledag, var langfredag, som varte en ukes tid med brev og besøksforbud.

Men vi holdt ut. Både fritiden, skoletiden, filmene og høytidene. Vi hadde vel ikke annet å gjøre og dessuten var tiden helt gratis. Det var hardt, men vi ble herdet for tunge oppgaver. Vi lærte og hanskes med langsomhet og ettertenksomhet. Vi fikk evne til å se et helt tv-program, lese en hel bok, reise med hurtigruta og skrelle en appelsin. Vi har til og med blitt i stand til å se på VM i sjakk, lytte til en hel konsert, nyte solnedgangen og følge med på at barna vokser.

Nå, når julestyret på nytt prøver å rive oss i små biter, skal jeg derfor ta en liten pause. Jeg har tenkt å lete i hukommelsen etter den tiden som ble til overs i min barndom. Jeg skal hente den fram, pakke den pent inn og legge den diskret under juletreet. Det blir julegaven til alle, og barna vet ikke en gang at det er den de ønsker seg aller mest.

God jul!