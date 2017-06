Ønsker seg musikk på torget

Å skape et levende torgmiljø med musikalske innslag hver lørdag juni og juli, er et av målene til Glomfjord grendeutvalg.

– Vi har kontaktet lokale krefter som driver med sang og musikk i vårt nærområde, og oppfordret dem til å stille til en uformell opptreden i sommer, forteller Bjarne Flaat i grendeutvalget.

Så langt har få utenom Glomfjord hornmusikkforening sagt ja. Men for å synliggjøre at grendeutvalget ennå ikke har gitt opp sitt musikalske ønske, stilte Flaat og saksofonist Svend Olsen opp til en liten fotoseanse mellom snøbygene den siste maidagen.

– Tanken er at det skal være uhøytidelig og enkelt, og vi har gått ut til både korps, kor og enkeltpersoner med vår oppfordring, sier Flaat, som håper flere vil melde seg nå.

Å skape kulturell aktivitet på torget i sommer vil skape en ekstra dimensjon til de nye og flotte omgivelse som er blitt glomfjordingene til del. Så herved er oppfordringen gitt, enten du musiserer alene eller sammen med andre: Ta kontakt med grendeutvalget! Vær med på å spre litt vellyd og glede i sentrum i sommer!