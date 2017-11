Nytt handelsbygg på vei

Arnt Henrik Danielsen fra Reipå Knuseri er i full gang med å lage veien som skal føre til det nye handelssenteret utenfor Ørnes. Den nye butikken til Europris på Våtvikmyra skal være på plass til våren.

Handelsbygg AS skal levere bygget som Europris skal inn i, og foreløpig har de ingen andre konkrete leietakere.

– Vi har bare iverksatt «byggetrinn 1» så langt, og der er det bare Europris som skal inn, så får vi se hvilke flere aktører som melder seg etter hvert, forteller daglig leder i Handelsbygg, Tore Arntzen, til Ny Næring.

God beliggenhet

Europris har gode erfaringer med etablering av handel i Nord-Norge, og synes Meløy-området virker spennende.

– Europris har hatt området under oppsikt i mange år, og ut fra undersøkelser av kundegrunnlag og beliggenhet, har de kommet fram til at det er mulig å etablere en butikk her, forteller Tore om bakgrunnen for etableringen på Ørnes.

– Nå har vi skaffet oss den beste tomten for å drive bilbasert handel. Beliggenheten er god for å fange opp trafikken mellom Ørnes og Glomfjord.

Tore Arntzen har tidligere sagt at han ønsker lokale entreprenører inn i byggeprosessen, og så langt har Reipå Knuseri fått oppdraget med å lage vei til tomta, og utføre alt av grunnarbeider. Der er daglig leder Frank Robert Svendsgård glad for oppdraget.

– Dette er et fint oppdrag, hvor vi skal lage 50-60 meter med vei på oversiden av Montér, før vi starter med å opparbeide tomten for nybygget. Hele oppdraget har en verdi på 8-10 millioner, og vi setter av 5-6 mann til jobben, sier han.

Frank Robert ser ikke for seg spesielt store utfordringer.

– Nei, ikke annet enn at det er ganske vått i området, så det blir nok behov for mer drenering enn normalt. Men hvis alt går etter planen, skal tomten stå klar til bygging over jul. Senere skal vi inn og utføre sluttarbeid på tomta, når bygget står ferdig.

Vann og kabler

Arnt Henrik Danielsen trives med arbeidet bak spakene i gravemaskinen, og ser at det går fremover for hver skuffe han stikker i bakken. Veien han lager skal gå fra oversiden av Montér og i en bue rundt nybygget, før den ender ut på riksveien gjennom Spildra. Det gjør at det blir god logistikk på transport til og fra byggeplassen.

– Det er temmelig vått her, men den største utfordringen er alle kablene i grunnen. Det ligger tre store kabelstrekk som krysser i bakken, med både høyspent og fiber, så det er viktig å se hvor man setter skuffa, sier han.

Denne artikkelen sto på trykk i oktoberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.