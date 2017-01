Nytt for alle ferger

Det har lenge «ligget i kortene» at Torghatten Nord skulle over til bruk av nasjonalt FerjeKort. Overgangen skjedde fra årsskiftet 2016/17og betyr at ditt gamle kort ikke lengre kan benyttes.



Men, selv om det gamle kortet ikke lengre kan benyttes betyr ikke det at pengene er tapt. Tar en kontakt med fergeselskapet får en pengene utbetalt, eller overført til det nye kortet.

Ifølge Torghatten Nord betyr det at det nye kortet kan benyttes på alle fergesamband i Nordland, uansett hvem som driver det.

Takstene viser at en for bil inntil 8 meter betaler man 3 300 kroner og oppnår dermed en rabatt på 50 % rabatt. Videre må en ut med 13 200 kroner for bil mellom 8 og 17 meter. For kjøretøy over 17 meter må en ut med 25 000 kroner. Begge de to siste har også fått 50 % rabatt.

Torghatten Nord opplyser videre at Studentkortene er bundne til et bestemt samband og er derfor ikke et nasjonalt produkt. Studentkortene kan derfor ikke brukes i andre samband enn der det er kjøpt.

Ungdomskortet er i utgangspunktet fylkeskommunale produkt. Det er inngått særskilt avtale mellom fylkeskommunen og fergerederiet som trafikkerer samband i det aktuelle fylket. Ungdomskortet er bare gyldig sammen med kvittering og identitetsbevis.