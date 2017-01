Nordland først i verden

I dag skjer det – litt over klokka 11.00 stenges FM-nettet vårt og Norland blir først i verden med heldigital distribusjon av radiosignaler.

– For første gang får alle i Norge et like godt radiotilbud fra NRK – enten de bor på Røst eller på Grünerløkka i Oslo, sier kringkastingssjefen på morgensendingen i NRK Nordland nettopp.

I dag er han på plass i Bodø for å overvære den historiske begivenheten, og han er trygg på at DAB-nettet vil fungere som det skal.

Det er ingen tilfeldighet at Nordland er først ut.

Det langstrakte og fjellrike fylket er teknisk utfordrende, og erfaringene herfra vil gi en pekepinn på utfordringene i resten av landet. Innen et år skal hele landet ha byttet radionett.

Selv om DAB er et uunngåelig faktum, er det fortsatt motstand mot radioomleggingen. Hva mener du om det nye teknologiske skiftet – og er du forberedt?

Slik slukkes FM-nettet

11. januar 2017 slås de nasjonale FM-senderne i Nordland av, i februar 2017 slås de av i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene, deretter går det slag i slag.

13. desember 2017 slås de siste norske FM-senderne av i Troms og Finnmark.

Dermed har Norge som det første land i verden kun digital distribusjon av radiosignalene.

Fra og med 2017 vil du kunne høre riksdekkende radio enten via et TV-apparat, som nettradio eller via DAB-nettet.

I underkant av 200 lokalradioer har mulighet til å fortsette med å sende på FM fram til 2022. Nærkanalen i Meløy er en av dem.

(Kilde NRK Nordland)