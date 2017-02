NC kjører ekstremt

Det KOKER i NC-fabrikken! – Det vi holder på med nå er ekstremt krevende, sier Tore Matre.

Etter fjorårets 100-millioner-investering har det formelig kokt innenfor veggene i den glass-glinsende fabrikkbygningen i Glomfjord. Og riktignok har han vært med på mye, han som nå er ‘supervikar’ hos Reidar Langmos Norwegian Crystals, men han slår det fast:

Krevende og samtidig

– Det vi holder på med i denne fabrikken nå, dét er rett og slett ekstremt krevende, understreker fabrikksjef Tore Matre (67).

– Nå i januar og februar setter vi i drift 16 nye ovner, samtidig som vi skal beholde høy og stabil produksjon, samtidig som vi kjører testproduksjon på en helt ny blokklinje, samtidig som vi skal montere knuselinje for resirkulert materiale! Og midt oppe i dette kjører vi en rekke små forbedringsprosjekter!

Man trenger ikke ha peiling på prosessindustri for å skjønne at trøkket er enormt i Meløys tredje største bedrift på stab. Alt skjer nemlig samtidig i ingot-fabrikken denne vinteren.

Første halvår er solgt

– Jeg har vært med på liknende før, og vet at dette er ekstremt krevende for organisasjonen. Min jobb er å bidra til å drive fram prosessene, og hjelpe med en rekke vanskelige prioriteringer, forklarer Tore.

Den svært erfarne industrilederen nasjonalt og internasjonalt ledet REC Wafer Multi gjennom liknende prosesser fra 2006 til -09, og vet hva han snakker om. De 50 trekkerne, eller ovnene, kjøres allerede det remmer og tøy kan holde for å øke volumet. Samtidig igangsettes altså 16 splitter nye ovner, pluss at nedstrøms utstyr på behandling av blokker og resirk skal installeres.

– Vi må vokse for å overleve, og de 16 nye ovnene er et første steg. Nå er hele produksjonen for første halvår solgt, og noen mer langsiktige kontrakter kommer på plass. Det er ingen tvil om at markedet vil ha produktet vårt!

Voldsom vekst

Det var i juli i fjor at styret i Norwegian Crystals vedtok stor-investeringen som nå øker antallet støypeovner med 35 prosent. Sterk vekst i volum har vært første bud for bedriften som fra 2013 har produsert silisium-ingoter i fabrikken etter nedlagte REC Wafer Mono. Etter 3, 8 millioner i driftsinntekter det første året, stoppet 2014 på 73,8 millioner, og 2015 på 218 millioner. Årets budsjett? Over 400 millioner kroner.

– Etter klimatoppmøtet i Paris i 2015 er det blitt en helt ny bevissthet rundt bruken av fornybar energi, og dette er en fordel for oss. Kunder i Frankrike vil for eksempel bare handle fra leverandører som har såkalte grønt sertifikat, og foretrekker derfor vårt produkt, forklarer Tore.

Tar resirken hjem

Men nok om produksjon, volum, ovner og ingoter. En ekstragrunn til at det koker i NC-fabrikken i vinter, er altså igangsetting av ny blokklinje og at resirk-behandlingen «hentes hjem». Det første først:

– Den gamle blokklinja var basert på kunnskap fra multifabrikken, og har hele ni prosesstrinn og krever mye manuell håndtering. Nå investerer vi i en helt ny linje som testes ut i disse dager.

– Når det gjelder resirk, altså avskjæret fra ingotene etter støypingen i ovnene, så er den til nå blitt sendt til Sørøst-Asia for behandling. Og så har vi hentet den hit igjen – dette er kostbart. Så, nå investerer vi i egen, mekanisk knuselinje for å kunne håndtere dette selv.

– Vil Glomfjord få et nytt Si Pro, altså en egen bedrift som håndterer resirk?

– Ikke foreløpig. Men dersom produksjonen vår blir så stor som vi drømmer om, er ikke dét utelukket.