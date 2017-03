Næringsbygg i ny drakt

Det ble bygget av tre kamerater som ville starte hver sin virksomhet. Den ene flyttet raskt videre, og de to andre har i dag lagt ned. Men, aktiviteten i Kildals næringsbygg på Halsa er større enn nesten noen gang.

Et snart 40 år gammelt næringsbygg i Halsa sentrum er blitt pent renovert på både utseende og innhold. Her på kanten til småbåthavna finner vi i 2017 en rekke tjenester og aktører samlet – hør bare: Posten, bilverksted, fysioterapeut, massør og muskelterapeut og bensinstasjon.

– Dette er vel egentlig det største næringsbygget i sitt slag i søndre Meløy, fastslår Kåre Kildal.

– Vi ville tilrettelegge for folk som vil starte virksomhet på Halsa, sier broren Bjørn.

Har brukt betydelig

Det er nemlig brødrene Kildal som eier ‘Halsa Auto-bygget’ – næringsbygget som er nærmeste nabo til dagens småbåthavn. Ikke gjennom Halsa Bygg, som de leder og driver sammen, men gjennom brødrenes eget eiendomsselskap Halsa Boligbygg AS.

– Vi har brukt betydelig med midler på å sette det enda bedre i stand, med nytt tak, nye porter, nye drivstofftanker, asfalt, maling utvendig og ombygging innvendig, ramser de opp.

– De siste årene har vi fått på plass stabile og gode leietakere, som er veldig viktig for driften av bygget, mener de.

Flere planer

Posten Norge, Meløy Auto, fysioterapeut og osteopat Alexander Stefansson, massør og muskelterapeut Merethe Storvik. Dette er de faste aktørene i det fleksible nærings- og forretningsbygget, som også har kontorlokaler.

– Nå dreier det seg om å drive bygget videre og ta nødvendig vedlikehold. Men, vi planlegger også å bygge tak over bensinpumpene – dette er noe kundene har etterspurt, sier Bjørn Kildal.

Gjennom Best-systemet driver nemlig også brødrene bensinstasjonen videre. Bygda trenger det, og de driver selv virksomhet som er avhengig av lokal tilgang på drivstoff.

Flyttefot x 2

Det var brødrene Karl (f. 1940) og Leif Kildal (f. 1948) som etablerte Halsa Håndverksenter sammen med Harry Mikalsen tidlig på 1980-tallet. Og satte i samarbeid med Meløy kommune opp næringsbygget for å huse Halsa Bygg og Anlegg (Karl), Halsa Auto (Leif) og Mikalsen Elektroverksted (Harry). Få år senere vokste Karl & Co. ut av sin del, og satte opp Halsa Sentrum 2-bygget som ny base for en bedrift i vekst. I dag er dette et utleiebygg som eies av Halsa Sentrum Eiendom, altså Egil Sørheim, Ken-Henry Solhaug og hans søster Maylen Stensaker.

– For vi flyttet jo videre. I 2002 var vi ferdig med bygget som i dag er base for Halsa Bygg, med butikk, administrasjon og lager, forklarer Karls sønn Kåre.

Brødrene kjøpte, likegodt

Men tilbake til det første bygget. Her fortsatte Leif og Hans Mary bilverksted-driften, og overtok hele eierskapet. Fram til Leif for om lag 10 år siden banket på døra hos sine to nevøer. Han ville selv trekke seg tilbake, men var bekymret for den videre driften.

– Så da kjøpte vi likegodt hele bygget med både bensinstasjonen, bilverkstedet og driften, smiler Bjørn og Kåre.

– Vi så raskt at dette kunne ikke vi to håndtere på sikt, på toppen av det vi hadde. Men så kom Toyota Nordvik inn, altså Meløy Auto – de overtok verksteddriften og ble en solid leietaker.

Og slik er det at det om lag 800 kvadratmeter store næringsbygget ved havna i dag framstår som godt vedlikeholdt og med flere viktige tjenestetilbud for lokalsamfunnet.

Merethe masserer

Etter mange år i fiskeindustrien ble hennes egne plager utgangspunkt for helse-etablering. Merethe Storvik tilbyr massasje og muskelterapi i Kildals næringsbygg på Halsa.

– Torris Products kjøpte massasjestol, og jeg fikk prøve ut massasjen på de andre ansatte, så det var smart for meg! husker Merethe Storvik tilbake.

– I dag er det i perioder veldig mye å gjøre, og et jevnt sig av brukere til behandlingsrommet mitt, sier 54-åringen som tilbyr helsetjenester på Halsa, samlokalisert med fysioterapeut.

Plager ble mulighet

Hun tilbragte barndommen på Mo, Merethe, men moren Oddveig er fra Kildal, og etter noen ungdomsår i Meløy flyttet hun til Halsa i 1984 sammen med ektemannen Kurt.

– Jeg jobbet mange år i Æsvika, i lakseslakteriet til Torrissen. Etter hvert ble jeg mye plaget med musklene, det var kanskje fordi det var så kaldt inne i produksjonen.

– I forbindelse med at jeg var sykemeldt fikk jeg nytte av massasje-behandling, og ble interessert i å lære faget selv.

Dobbelt helsetilbud

I to år studerte Merethe til massør og muskelterapeut, med helgesamling hver måned i Moss. Hjemme på Halsa praktiserte hun det hun lærte, for eksempel på kolleger hos Torris Products. Der i gården fikk hun etter hvert sluttpakke, og har de siste 10 årene hatt deltidsjobb hos Joker Halsa, kombinert med egen praksis. Til i oktober i fjor foregikk dette i Halsa Sentrum 2-bygget, men nå altså i Kildals bygg ved småbåthavna.

– I utgangspunktet holder jeg åpent for brukere hver onsdag, og ellers etter behov. Og mens jeg i det andre bygget leide sammen med fysioterapeut Myre, er det veldig fint at jeg nå kan dele utgiftene med fysioterapeut Alexander Simonsson, sier hun.