Nå – til Norgesmesterskapet

Bente Førde Kristensen og samboer Hans Rune Kroknes drar i slutten av mars til NM i bueskyting.

Per i dag teller miljøet for bue-interesserte i Meløy åtte hoder med spennvidde i alder fra 9-49 år. Bueskyterne er en undergruppe av Ørnes IL, nå ønsker Bente og Hans Rune egne sponsorer slik at det blir lettere å reise for å delta i mesterskap.

– Hvordan sikrer man seg plass i NM, Bente?

– Det er ikke forhåndskvalifisering, men et to-dagers mesterskap hvor første dag er består av kvalifiseringsskyting og andre dag av finalerunder.

Bente, som fra før av er Nord-Norsk mester, setter dermed snart kursen sørover mot Lillestrøm hvor årets konkurranser finner sted.

– Det er første gang jeg skal konkurrere innendørs, tidligere har jeg vært med på tre NM utendørs, så dette blir litt annerledes.

Samboer Hans Rune Kroknes er også klar for NM, han har fine resultater å vise til fra tidligere, blant annet sølv i Nord-Norges mesterskap i 2016.

– I klubben har vi buer til utlån for de som har lyst å forsøke seg uten å kjøpe utstyr på forhånd, sa Hans Rune til Framtia da.

– En veldig inkluderende sport, fastslår begge.