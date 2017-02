Nå har de jobb!

Omsider kom vintersnøen i slike mengder at det behov for brøyting. Etter helgas snøfall har brøytebilene hos kommunen og andre ansvarlige for vintervedlikeholdet gått jevnt, og skal vi tro værmelding, er det mer snø i vente. I følge den kommunale instruksen skal det ikke brøytes før det kommer en viss mengde snø, men nå ser det altså ut for at mannskapet får litt å ta tak i. En annen del av instruksen som visstnok også handler om å spare penger, er at det skal skrapes mer og strøs mindre.

Vil du dele denne artikkelen?