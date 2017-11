Møblerer for studentene

Arnøybygg leverte seg stor på studentboliger. Ved en liten tilfeldighet.

– Denne satsingen kom egentlig helt tilfeldig. Vi ansatte en bra person, og hun hadde denne kontakten med seg. Og så: til nå har vi levert nesten 300 hybler, og i år omsetter vi for 4,3 millioner på dette!

John Kristian Karlsen kan smile med god grunn – både i intervjuet med Ny Næring og i midten på hovedbildet over. Han snakker nemlig om et Arnøybygg-forretningsområde som er blitt betydelig, men som altså oppstod nærmest som en tilfeldighet. Og stikkordene her, det er Universitetet i Bodø, studenthybler, og et samarbeid med Litauen….

Ruta ble bindeledd

Litt bakgrunn: i 2013 flyttet Ruta Juskeniene med to barn fra Litauen til Arnøyene, der de sluttet seg til ektemann og pappa Rimas Juskenas – her hadde han vært snekker hos Arnøybygg siden -09. I hjemlandet jobbet Ruta som eksportsjef hos en møbelfabrikant, og nå skulle hun bidra til fotfeste i Norge, og fra kontorplass hos Karlsen & Co.

– Vi så raskt at hun var en bra person, og endte med å ansette henne hos oss. Så ble vi det det firmaet som de i Litauen trengte for å prosjektere og montere oppdrag i Norge, forklarer daglig leder John Kristian.

– Ruta ble et helt avgjørende bindeledd, mens vi på grunn av det språklige og kunnskapene våre om markedet, ble en bra samarbeidspartner i Norge.

Ruta Juskeniene er for øvrig samme person som er driftsleder for reiselivsanlegget Arnøy Brygge, men kan altså fylle flere funksjoner i Karlsen-selskapene.

For fjerde gang

I hvert fall: dette forklarer hovedbildet på denne avissiden. For nå har Litauen-fabrikken vært på besøk. I Bodø, er blitt kjent med Arnøybygg-laget, og har inspisert ferdige studenthybler – de du kan se på høyden når du kjører forbi Mørkved på tur inn til byen.

– Nå fikk de se hva vi har fått til, og at vi er interessant å samarbeide med, også i fortsettelsen. I år har vi levert for fjerde gang til studentsamskipnaden i Bodø – møbler som er designet i samarbeid med dem slik at det skal tilfredsstille behovene som studenter har, opplyser John Kristian.

– Og møbler vi leverte i 2013 har de ikke registrert feil på. Dét er ganske bra, for dette er møbler som kan bli utsatt for ganske røff bruk!

Kanskje 10 mill.

Nå skal samarbeidet Litauen-Arnøyene-Bodø dermed fortsette. Lett å se at potensialet er stort, men hva er egentlig ambisjonen på dette med møblement til norske studenthybler?

– Nå har vi levert anbud på prosjekter både på Mo og i Steinkjer. Potensialet? Vanskelig å si – hvis vi setter egne folk på å jobbe med bare dette, så vil det jo vokse, men…kanskje kan vi nok øke opp til 10 millioner kroner i året på dette forretningsområdet, mener han.

– Fabrikken i Litauen produserer også kjøkken, men vi er ikke helt rigget for å satse på dét i dag, bortsett fra hvis vi skulle bygge mange leiligheter, sier John Kristian.

Arnøybygg AS omsetter for om lag 32 millioner kroner i år, og har som mål å passere 40 neste år. Selskapet har 26 heltidsansatte og har hovedbase på Nordarnøy og salgskontor i Bodø.

Denne saken er hentet fra novemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.