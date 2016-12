Mirakeljenta Marie

Noen av de største miraklene i verden er ganske små…

495 gram og med en sped kropp på 28 små centimeter. Det var slik Marie møtte verden 29. august 2012, hele 14 uker før termindato.

En rosa gåbil med lilla propell i grillen står parkert i stua hos ekteparet Karoline (31) og Kjetil Fiva-Andreassen (38). Den taler sitt tydelig språk, i dette huset bor også ei tøff lita jente med sans for fart og spenning! At starten hun fikk på livet hører til de sjeldne, er hun fremdeles uvitende om.

Høyt blodtrykk

Det var på en rutinekontroll hos lege og jordmor at Karoline fikk avdekket unormalt høyt undertrykk i blodet. Det ukompliserte svangerskapet var inne i sin 27 uke, og de vordende foreldre ante fred og ingen fare da de ble sendt til Nordlandssykehuset for en ekstra sjekk.

– Vi så faktisk positivt på en bytur og tenkte at vi fikk benytte anledningen til å gjøre noen flere innkjøp til babyen, minnes Karoline.

Etter omfattende undersøkelser på kvinneklinikken ble det avdekket at fosteret ikke fikk næring og var langt mindre enn forventet.

– Til og begynne med forstod vi ikke alvoret, men det begynte å demre for oss da de ga Karoline lungemodningssprøyte, forteller Kjetil.

– Legen har vel sagt at det blir keisersnitt? spurte sykepleieren på vei ut døra etter at sprøyta var satt.Da kom vakuum-følelsen sigende.

Små forhåpninger

Den forberedende samtalen med lege og spesialsykepleier fra nyfødt-intensiven var lite oppløftende. I tillegg til å være bare 26 uker, var barnet mellom tretti og førti prosent undervektig. Oddsene var svært små for at det ville komme til å gå bra, om dét var legene dønn ærlige.

Da den uventede beskjeden ramlet i fanget deres, klarte ikke Kjetil og Karoline å si særlig mye. De tenkte kanskje desto mer, forsvarsmuren rundt sin egen sårbarhet begynte å ta form. Det var Kjetil som fikk den tøffe jobben å ringe hjem til foreldre og svigerforeldre.

– Skallet brast da jeg sjøl måtte sette ord på de små sjansene legene hadde gitt barnet vårt.

Så ble Karoline ble stelt og gjort klar for inngrep.

– I mens så jeg de kom trillende med kuvøsen. Den følelsen er vanskelig å beskrive, sier Kjetil og kikker ned i bordplata.

Skyldfølelse

For Karoline ble skyldfølelsen ei ekstrabelastning.

– Jeg ville bare at de skulle hente ut barnet så fort som mulig. Dersom det var min kropp som var skyld i dette, måtte noen andre overta ansvaret!Keisersnittet gikk kjapt og greit.

Paret foran meg ser ømt på hverandre, minnene om den dramatiske augustdagen er lett å hente fram.

– De forsvant ut med henne som en pakke, med morkake og der hele. Like etter hørte vi barnegråt, til å begynne med skjønte vi ikke at lyden kom fra henne… Men det var altså det første tegnet på at jenta vår var sterk, sier Kjetil.

Og nettopp på grunn av den sterke viljen skulle det blir vrient å legge ned respiratoren. Den vesle kroppen kjempet nemlig imot alt hun klarte!

Vekta stoppet på sparsomme 495 gram. I løpet av de nesten dagene gikk den ned til 460. I etterkant viste obduksjon av morkaka at om lag førti prosent av den var ødelagt av infarkt og blodpropp. Den hadde lenge gitt Marie for lite næring.

Tunnelsyn

Om sitt aller første møte med datteren forteller Kjetil:

– Det var som å ha tunnelsyn, jeg oppfattet ingenting annet rundt meg enn en ørliten rød-lilla bylt med armer og bein som sprikte i alle retninger. Jeg klarte ikke engang å se hvor lita hun var, sammenlignet med hendene som holdte henne. Det var sterkere inntrykk enn jeg klarte med akkurat da, og jeg valgte å bli værende sammen med Karoline mens de tok babyen med ned fra operasjonsstua. Samme kveld fikk de nybakte foreldrene komme ned på nyfødt-intensiven. Marie var knapt synlig i mylderet av slager og apparater inne i kuvøsen, og så skjør at berøring nesten var umulig. De første timene hun hadde kjempet seg gjennom, var en seier.

– Det gjorde godt å snakke med legen som hadde tatt henne ut, men vi fikk ingen garanti. Verken da, eller i ukene som fulgte, forteller Karoline.

Dagen etter ble Marie døpt. Foreldrene viser meg dåpsbildet, det ørlite hodet stikker så vidt fram under teppet av engelsk broderi. Ei rosa sløyfe og kuvøsen som trygg ramme rundt.

– Når øynet dere håpet?

– De første ukene stod alt åpent, det gjorde oss ganske nøytrale. Statistikken var nedslående, tilfellet var helt i grenseland, også fordi Marie var så undervektig. Hun skulle jo egentlig ha ligget godt beskyttet her i enda 14 uker, sier Karoline og legge hånden over magen.

Paret ble bedt om å skjerme seg selv for informasjon om prematurfødsler. I stedet fikk de jevnlig informasjon fra legene om Maries framgang og utsikter.

I ei boble

Etter noen dager flyttet paret over på pasienthotellet. De faste måltidene der var med på å skape en slags rutine mellom de timelange besøkene ved kuvøsen. Karoline forteller:

– Vi gikk inn i ei boble. Det eneste som ble viktig, var å følge Maries kamp. Være der for henne. Sammen. Verden utenfor møtte vi nede ved sykehuskiosken. Da jeg stod og så ut på mylderet av mennesker som passerte på gata, tenkte jeg: Er det mulig at livet bare kan fortsette så uforstyrret når barnet vårt kjemper for livet sitt?

Det skulle gå ei uke før barnet endelig ble lagt på brystet hennes. Da slo morsfølelsen inn.

– Inntil da hadde jeg knapt turt å føle noe for henne.

For pappa Kjetil var synet av sin lille familie, tett sammen, en sterk opplevelse:

– Samtidig kjent jeg hvor vondt det gjorde i hjertet mitt, for jeg ville jo så inderlig gjerne at det skulle gå bra!

Omtanken fra venner og bekjent var overveldende. Takknemlig forteller paret om ørsmå strikkeplagg og hundrevis av støtteerklæringer på sms.- Da opplevde vi lille Meløy på sitt beste!

Dyktig team

Dager og uker ble til måneder på sykehuset. Fire i alt. Foreldrene kunne aldri være sikre på hvordan Maries form var, og infeksjonsfaren var stor. I løpet av få timer en søndag formiddag gikk det vesle barnet fra å være i relativt grei form, til nesten å dø.

– Da vi som vanlig kom opp på avdelingen etter frokost, var det hektisk aktivitet rundt kuvøsen. Marie hadde fått en akutt infeksjon og lå grå og livløs foran oss. Det synet glemmer vi aldri.

Etter å ha vært uten respiratoren i fjorten dager, ble den koblet på igjen. Karoline og Kjetil kan ikke få fullrost spesialsykepleierne i teamet nok. Hjelpen og støtten fra dem var uvurderlig, de var alltid i forkant og fanget opp selv de minste signaler. I etterkant har ekteparet engasjert seg i debatten om å flytte intensivbehandlingen av ekstremt tidligfødte barn til Tromsø. Flyttingen synes de svært lite om. For familiene det gjelder, er det avgjørende at tilbudet fins i fylket.

Kjetil forteller om usikkerheten første gangen han måtte kjøre hjem til Meløy for å hente klær. Det var vanskelig å skulle forlate Karoline og Marie, selv om det bare vare for noen timer.

– Bilturen hjem gikk radig. Da jeg kom til Saltstraumbrua, måtte jeg ta meg sammen for ikke å snu. For tenk om noe skjedde med Marie mens jeg var borte!

Hjem til jul

Etter lang tids planlegging og forberedelser fikk den lille familien dra hjem til Ørnes den 17. desember. Marie var nå 2900 gram og 46 cm.

– Det var en seier for oss, sier Kjetil.

Samtidig kjente han på følelsen av utrygghet ved å bli overlatt ansvaret alene.

Fra sykehuset fikk de med seg ei smørbrødliste av gode råd. Blant annet måtte Marie skjermes for den kalde vinteren, for lungene var ennå svake. Pustesensor i senga gav en viss trygghet nattestid.

– Den første tida slo vi usynlig piggtråd rundt hjemmet vårt. Bare gjester som var helt friske fikk komme på besøk, forteller Karoline og smiler ved tanken på håndspriten som alltid stod klar.

– Vi kunne ikke risikere at Marit ble utsatt for smitte av noe slag, for fremdeles innebar dét en stor risiko.

Fra nå av skulle det lokale helsevesenet følge opp Marie. Ikke alt gikk like enkelt der. Samarbeidet med helsesøster Anne Brit ble imidlertid nært og godt. Hele det første året ble Marie veid på helsestasjonen hver uke. I det øvrige fant foreldrene det tryggest å forholde seg direkte til sykehuset. Mating ble ei vedvarende utfordring, selv om Karoline hadde rikelig med morsmelk og amming var etablert. Etter mye strev og mange tårer, ble det lagt inn nesesonde. Senere fikk Marie operert inn «knapp» slik at hun kunne få næringen direkte i magesekken.

Det er forsket lite på hvordan miljøet kan påvirke de premature barna. Fordi de er så uferdige og sensitive, kan alle sansepåvirkningene de utsettes for bli ei psykisk belasting og sette seg i kroppen. Marie hadde traumer i ansikt og hals etter sonde og respirator, det tok lang tid før foreldrene i det hele tatt fikk berøre området rundt munnen. Hun var også svært sensitiv ovenfor lyder.

Elsker barnehagen

Den vesle jenta begynte i Spildra barnehage i januar 2014.

– Oppstarten var godt planlagt, og allerede fra første dag opplevde vi at Maries utfordringer ble godt ivaretatt, smiler Karoline.

Marie har egen assistent og mulighet for å trekke seg litt tilbake dersom det trengs. Men den energiske kroppen vil helst være der det skjer. Hun elsker å være ute og leke, uansett vær.

– Vann og søle er toppen, og hun klarer lett å gjøre seg våt, selv med vadere, ler Karoline.

På grunn av sin alt for tidlige start, henger datteren etter utviklingsmessig, blant annet med språk og motorikk.

– Nå får hun spesialpedagogisk oppfølging og mye har løsnet de siste månedene, forteller pappa Kjetil.

Også når det gjelder spising, har Marie gjort store fremskritt. Det føles veldig godt, for det vedvarende stresset for å få i barnet nok næring, ble ei vanskelig ekstrabelastning.

– Det er ingen god følelse når du som mamma ikke klarere å få mat i ungen din, sier Karoline stille og fortsetter:

-Det mange ikke er klar over, er at det fint går an å utvikle spisevegring som baby. Da vi fikk hjelp med ernæringen, opplevde vi at Marie gjorde store fremskritt utviklingsmessig. Ikke minst var det deilig å slippe all skrikinga knyttet til måltidene!

Marie viktigst

– Er dere bekymret med tanke på framtida?

– Marie har noen utfordringer, hennes vei kommer kanskje ikke til å gå rett og ukomplisert frem. Men vi skal hjelpe til, og med hennes vilje, styrke og livsmot tror jeg hun kan nå så langt hun vil, sier Kjetil.

En av de mest erfarne pleierne på nyfødt- intensiven fortalte at hun aldri tidligere hadde opplevd et barn med så sterk vilje!

Foreldrene er skeptisk med tanke på den skrantende kommuneøkonomien.

– Vi etablerte oss med hus og jobb i Meløy fordi vi virkelig ønsker å være her, men vi bor ikke i kommunen for enhver pris. Dersom Marie ikke vil få den hjelpen hun trenger framover, må vi vurdere situasjonen. Marie er uten tvil vår førsteprioritet nå! sier Kjetil bestemt.

– Hva med flere barn?

Paret veksler blikk, før Karoline svarer:

– Så langt ser det kanskje ut for at Marie blir enebarn. Statistisk sett kan en prematurfødsel godt skje igjen. Vi føler at Marie er et levende mirakel og vi har allerede maks’et ut flaksen vår! Uansett vil det bli ei avveiing. Hvor positivt vil et nytt svangerskap bli, dersom det skal preges av redsel og usikkerhet? Og hva vil det gjøre med vår lille familie dersom vi på nytt må tilbringe mange måneder på sykehuset?

Spørsmålene blir hengende i lufta over bordet hvor vi sitter. Det viktigste for det sympatiske ekteparet er at det går bra med datteren framover. Ute skinner vårsola i fjellene og snart skal jeg få være med å hente sjarmtrollet i barnehagen.

«Noen av de største miraklene i verden er ganske små», heter det med rette. Marie har kjempet en beintøff kamp – og vunnet.

Nå gleder Kjetil og Karoline seg stort over viljen datteren viser.

– Vi skal ta trasset hennes med glede! smiler de to. Vår oppgave blir å lære henne å bruke det på en god måte!

Saken om Marie ble publisert i Framtia 25. mars 2015.