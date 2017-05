Mer havbruk i parken

Havbruksnæringa er blitt en gigant langs kysten, og skal doble seg på 10 år. Dette skal to aktører i Glomfjord bygge virksomhet på, sammen.

– Nå vil vi spesialisere oss på denne måten å planlegge og lage anlegg til havbruksnæringa på. Og så kan vi samarbeide i nye markeder, sier Bjørn-Wiggo Eriksen.

– Men, vi må først vise at vi kan få solgt løsningene lokalt – at anleggene her i Meløy, Gildeskål og Rødøy bruker oss. Så kan presentere oss for et større område.

Gjør jobben sammen

Havbruksnæringa er allerede en gigant langs Salten-kysten. Både myndigheter, forståsegpåere, kunder og leverandører forventer likevel noe sånt som en dobling av volumene de neste 10 årene. Engineeringbedriften INVIS med sine ni ansatte og plastsveis-leverandøren Polarplast med 15 vil møte utviklingen, sammen. Lokalt leverer de allerede store oppdrag til Marine Harvest, Sundsfjord og altså Aminor og Willy Sandaa.

– I tillegg håper vi sterkt på et nytt smoltanlegg for laks i Kilvika, så Glomfjord er i sentrum for en voldsom aktivitet. Hvis prognosene er i nærheten av å stemme, kommer vi til å ‘drukne’ i arbeid framover, alle sammen, mener Polarplast-leder Lasse Willumsen.

Mye skal bli mer

I Glomfjord Industripark er ingeniørene i INVIS og utførerne i Polarplast naboer rett over veien – perfekt for tett samarbeid. Tett på Yara har INVIS en rekke oppdrag for gjødselfabrikken, og der er også Polarplast kommet innenfor.

– Enten det er nybygg, utbedringer eller utvidelser av havbruksanlegg – i verkstedene her kan vi pre-fabrikere på bakgrunn av tegningene fra INVIS. Og når vi først kommer innenfor, kan det raskt bli mer, mener Lasse.

– Ingen tvil om at dette samarbeidet gir store muligheter, nå som også havbruk blir mer og mer prosessindustri i måten produksjonen settes opp, fastslår Bjørn-Wiggo.