Her om dagen så vi at det gamle materiallageret ved Tidemannbrygga på Ørnes var i ferd med å ende sine dager.

– Brygga og butikken har gjort ferdig sin tjeneste, sa eier Ken Solhaug til Framtia i 2013, da dørene til tidligere XL Bygg Solhaug på kaia ble stengt for godt.

Allerede da ventet han på den nye reguleringsplanen for sentrum, slik at han kunne rive brygga for å gi plass til ny virksomhet.

Tekst og foto: Anne Mette Meidelsen