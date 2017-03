Mål: 30 nye

70 prosent av midlene er fordelt, og omstillingsprogrammet går inn i sin siste fase. 2017-målet er å skape 30 nye arbeidsplasser fra industri, og 10 fra havbruk.

Å lokke nye industrietableringer har vært et viktig ønske og mål for Meløys kommuneledelse siden 2012. Samtidig har den overordnede strategiplanen for omstillingsarbeidet bestemt at det må satses bredt og i alle bransjer for å oppnå ny vekst, nye arbeidsplasser. Nå skal det spisses.

Spisser på industri

– Meløy Utvikling KF vil spisse satsingen på industriprosjekter i den siste delen av omstillingsprogrammet. Vi prioriterer de som kan vise til rask etablering av arbeidsplasser, ikke nye som vi ikke helt vet hvor havner, forteller daglig leder Stine Estensen.

Derfor tilrettelegges det dette året nye næringsarealer klare til bruk i Glomfjord, Kilvika og på Halsa. Og samarbeides med Kunnskapsparken i Bodø, Inkubator Salten, Sintef på Mo og industribedrifter. Styreleder Sigurd Stormo i omstillingsselskapet ønsker å plukke det han kaller lavthengende frukter. Han håper at dette kan være datalagringssenter lagt til Glomfjord, og smoltanlegg lagt til Kilvika. I høst gjorde dessuten omstillingsstyret sin hittil største enkelttildeling til industri, nærmere bestemt 4,9 millioner kroner til Norwegian Crystals. Og, Meløy Utvikling sørger selv for å koordinere industrisatsingene.

Håper på 30 i industri

– I vårt budsjett for 2017 har vi satt av 6,5 millioner kroner til å fange opp, stimulere og utvikle 7-10 industriprosjekter. Vi håper dette skal bidra til å etablere 30 nye arbeidsplasser fra nyetableringer i industri, og 10 fra nyetableringer i fiske og havbruk, opplyser Stine i bedriftens handlingsplan.

I alt budsjetteres det med å bruke 10,6 millioner omstillingskroner i år. Dermed vil i overkant av 80 av de totalt 100 millioner kronene avsatt, være disponert ved utgangen av 2017.

– Industrietableringer er spennende og verdifulle for lokalsamfunnet. Men de er også ofte kompliserte og krever arbeid over lang tid, forklarer rådgiver Finn Nordmo i Meløy Utvikling KF.

Han opplyser at selskapene Meløy Næringsutvikling AS og Meløy Utvikling KF siden 2011 har vurdert og utredet over 40 industrielle prosjekter. Av disse har tre så langt gitt etablering i Glomfjord.