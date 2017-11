Meløy-mannen Ken Åge Hansen (46) er «ukas artist» hos NRK Nordland. Nå i ettermiddag klokka 15.30 kan du høre hovedintervjuet med han i nordlandssendinga.

Plata hans » Den som går sist» ble lansert på tidlig-høsten, og inntektene fra den går uavkortet til barneavdelinga på Nordlandssykehuset.

– Det er min måte å få gitt noe tilbake etter den innsatsen andre gjorde for meg mens jeg var syk. Gir det mening for andre at jeg tenker slik? sa Ken Åge i et intervju med Framtia i forbindelse med lanseringen.