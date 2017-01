LysVåkne i vinternatta

36 energiske ni- og tiåringer hadde nylig et hyggelig døgn sammen i Halsa kirke.

LysVåken-arrangementet er en del av Den norske kirkes trosopplæringsplan, og har vært arrangert i Meløy to ganger før. I år var aktivitetsdøgnet lagt til Halsa kirke og hadde deltakere fra flere kretser enn noen gang tidligere. Ei av målsettingene med arrangementet var å bli bedre kjent med kirkerommet og aktivitetene som foregår der. – Vi har hatt et innholdsrikt døgn, bekrefter Lars Gjøviken fra trosopplæringsutvalget. Med et tettpakket program og sovepose-overnatting i kirka ble det antakelig få timer søvn på gjengen, som søndag formiddag var med å arrangere gudstjenesten. I tillegg til gudstjenesteverksted dramatiserte vi bryllup som kirkelig handling på lørdag. Vi var også på rundtur i kirka og klokketårnet og hadde refleksløype på kirkegården like før midnatt. Det ble ei magisk stemning med all den vakre nysnøen, smiler Lars og legger til at det også ble tid til å se film og spise god mat. Etter natta i soveposene ble det ei fin stund da LysVåken-gjengen deltok i gudstjenesten med sang og forbønn. – LysVåken-arrangementet er i ferd med å bli en god tradisjon her i kommunen og en fin måte å bli kjent med kirka på, avslutter han.