Har du sett lyset? Nei ikkje på ei god stund, men no begynne det å dimre. Tenk at man frivillig bor på en plass på jorda kor lyset mer eller mindre e borte i 2 mnd. av året. Og når det kommer tilbake så kommer det til slutt hele døgnet! E d rart vi bainnes og drikk her oppe i nord!

Førr min del går æ inn i en slags boble-modus når vi bekke november måned! Eksistere på et litt mindre energinivå. Skrur ned strømmen litt og går litt på sparemodus. Unntatt et blaff rundt juletider. Men no i slutten av januar begynne det så smått å dimre litt igjen, og æ ser lyset i det fjerne.

Lyset…-opprinnelsen til alt liv, som man e så avhengig av. Koffør bor æ her…..? så langt oppe på kloden? Kunne æ ikkje vært født i Brasil, eller Australia……der snittemperaturen året rundt e 20 varmegrader! Men det e jo bare å flytte da! Ingen som tvinge mæ tel å bo her!

Men trur æ hadde blitt skikkelig lei den konstante varmen i 365 daga i året! Det e en grunn tel at man bare drar 1 eller 2 uka tel «syden». Da e man rimelig metta. Og tenk hvis man skulle bo i lignende klima året rundt? Ingen glede og stor ståhei når den første snøen kommer om høsten/vinteren! Ingen skigåing rett utfor stuedøra, ingen slalåmkjøring og aking på rompa, eller snøballkrig! Ingen appelsin- og Kvikklunchglede i påsken. Nei, æ trur vi treng de her store skiftningene her oppe i nord! Det e sånn vi e vokst opp, og det e det vi e vant med. Det e det nordlendingen E! Store ord og bainnskap. Råskap og villskap i skjønn natur. Temposkiftan i takt med været!

Vi kjenne at vi leve i takt med været Vi er!

Og no e lyset igjen snart her!

Ha et fantastisk 2017-år, det ska no Æ ha!