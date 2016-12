Lønnsvinneren

Den rekordlave arbeidsledigheten i Meløy fører til slåsskamp om arbeidskraft. Høyere lønn brukes som lokkemiddel. Bedriften Meløy kommune er taperen.

Snekkere som Thomas Hegge Moen (26) er lønnsvinnerne når næringslivet i Meløy sloss om arbeidskraften. Hegge sin arbeidsgiver, entreprenørbedriften Leif Brun & Sønner på Reipå, tilbyr sine ansatte mer i lønn enn industrigiganten REC ScanWafer AS i Glomfjord.

Dermed kunne Thomas Hegge Moen uten betenkeligheter slutte med skiftarbeid som operatør hos REC ScanWafer AS da familiesituasjonen krevde det. Småbarnsfaren sitter igjen med en økonomisk gevinst, dagtidsarbeid, og mer kvalitetstid med sønnen Adrian (7 mnd).

Skift vanskelig

– Jeg satte ikke frem krav om lønn, tilbudet kom med en gang, sier Moen, som er svært fornøyd både med lønna og arbeidstida.

– Lønna var egentlig ikke avgjørende, men jeg takker jo ikke nei når jeg fikk et slikt tilbud. Nå kan jeg være hjemme med Adrian på ettermiddag og kveld. Min samboer jobber døgnvakt på ambulansen, så vi måtte koordinere omsorgen. Med denne jobben er det mulig. Skulle jeg ha fortsatt med skiftarbeid måtte vi hatt barnevakt hele døgnet. Og jobben som snekker er interessant og variert, sier Hegge Moen.

Trenger flere

For lokale bedrifter som Leif Brun & Sønner betyr dette økte driftskostnader.

– Vi har ikke noe valg. For å henge med i et stramt arbeidsmarked må vi tilby en konkurransedyktig lønn. Men selv med slike lønninger mangler vi folk.

Sier Roald Brun hos Leif Brun & Sønner. I dag har bedriften syv ansatte. Det er ikke nok.

– Vi skulle gjerne ansatt flere, men snekkere er mangelvare. Så da må vi som driver dette ta en større del av arbeidet, sier Brun.

Han har vurdert utenlandsk arbeidskraft, men har så langt slått dette fra seg.

– Jeg er redd for at det blir for mye administrasjon med utenlandske arbeidere. Det har vi ikke tid til, sier Roald Brun.

DYRERE BOLIGER

– Det er klart at dette hever kostnadene for forbrukerne, sier daglig leder Kåre Kildal ved Halsa Bygg AS. BYGGtorget Halsa Bygg har det siste året hevet lønningene med ca 15 % for å beholde arbeidsstokken.

– Det er klart at utslaget av denne kampen om arbeidstakere hever kostnadene. Dermed blir det dyrere å bygge boliger i kommunen, sier Kildal.

Men økte lønninger er ikke nok i den tøffe kampen om sårt tiltrengt arbeidskraft. Arbeidsmiljø og utenlandsk arbeidskraft er Kildal sin resept.

– I tillegg til å heve lønningene har vi satt fokus på arbeidsmiljøet, slik at arbeidstakerne har fått et eierforhold til bedriften. Men selv med gode lønninger, et godt arbeidsmiljø og fornøyde lærlinger må vi tilføre utenlandsk arbeidskraft hver sommer, sier Kildal.

Han forteller at de har ansatt fire arbeidstakere fra Estland i sommersesongen de to siste år. Og de samme esterne kommer igjen hver sommer.

– Bransjen i området var tidligere kritisk til utenlandsk arbeidskraft. Nå er det flere som har benyttet seg av det. De er dyktige, og uten dem klarer vi oss ikke, sier Kåre Kildal.

