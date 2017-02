Lokal-leverandøren oppgraderer

Når Nordlandsnett og Statnett ferdigstiller 180-millionerlinja fra Kilvik og ny og ruvende trafostasjon på Halsa, gjør også Meløy Energi viktige utbedringer.

– Ja, vi legger blant annet inn nye brytere på 22-voltlinja vår som går ut av stasjonen, opplyser driftssjef Jan Tore Roksøy i Meløy Energi.

Godt næringsnytt

Den voldsomme linjeutbyggingen i Søndre er først og fremst gode nyheter til næringslivet. Industrien i særdeleshet, for eksempel Yara og Cargill, som gjennom mange år har tapt betydelige beløp på grunn av strøm-dipper i strømnettet, altså korte brudd som gir produksjonstap.

– Feil i linjenettet andre steder har også påvirket forsyningen til Meløy, men heretter vil både industrien og privathusholdninger merke mindre til perifere feil i linjenettet, sier Nordlandsnetts prosjektleder Trond Storjord til Framtia.

Den nye 132-kilovoltlinja fra Kilvika til Halsa gir mer produksjon inn i linjenettet, og flere muligheter til å eksportere kraft ut av regionen. I hver sin ende har Statkraft og Nordlandsnett dessuten brukt store millionbeløp til kraftig utbygging av trafostasjonen utenfor kraftstasjonen i Kilvika, og til opp-klassifisering av stasjonen ved Halsamyran.

Cargill stor

– I trafostasjonen på Halsa kommer altså 132-kilovolt linja inn fra Kilvik, som transformeres til 22-kilovolt. Fra den forsyner vi trafoene som gir strøm til industrien og husholdningene i Halsaområdet, og ikke minst den som Cargill får strømmen sin fra. Cargill er den desidert største kunden hos Meløy Energi totalt sett, forteller Jan Tore.

Byggingen av om lag 16 kilometer kraftlinje ovenfor Holandsfjorden har pågått de to siste årene, men ble konsesjonsbehandlet allerede i 2010. Det hører med til historien at det opprinnelige budsjettet på om lag 130 millioner kroner sprakk til over 170, blant annet fordi Norges vassdrags- og energidirektorat krevde oppgradering av nettopp trafostasjonen på Halsa. Faren for ras i traséen har også gjort linjebyggingen mer langvarig og kostbar enn forventet.