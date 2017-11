Løfter Meløy gjennom linsen

Gjennom kameralinsen viser Åge Magnussen (37) frem det han mener er kremen av Norges natur.

– Det er få som SER hvor fint vi har det her!

Neverdalmannens store og altoppslukende interesse for foto og film startet for alvor da han kom «heim» etter flere års fastboendeskap utenfor fylkesgrensa.

– Jeg hadde jo kjørt på med automatknappen på speilrefleksen i mange år. I 2012 ble kombo fjellturer og foto en viktig motivasjonsfaktor for å komme meg over dørstøkken og ut i naturen. Da ville jeg også lære mer.

Veldig perfeksjonist

Et par av hjørnene i stua til Åge er avsatt til foto og utstyr til redigering. To hundre tusen effektive lapper er allerede investert. Ønskelista er enda lang, Åge håper litt biinntekter fra oppdrag skal hjelpe han videre.

– Mitt aller første offisielle oppdrag hadde jeg i fjor for Vassdalsvik Sea Lodge. Et har blitt til flere. Akkurat nå lager jeg film for GO TO MELØYs åtte aktører. I går var jeg på topptur sammen med Meløy Adventure, i natt var jeg opptatt med eget prosjekt ved Neverdalsvannet hvor jeg forsøkte filme melkeveien med time-lapsefotografering.

Og nettopp time-lapse er måten Åge lagde sin aller første film på. Med fotokameraet på et stativ vendt mot samme motiv over en lengre periode, og med flere hundre knips, sys dette sammen til spektakulære klipp.

– Det gir en dimensjon på film som man ikke kan se med det blotte øyet, veldig fascinerende, mener Åge som ofte har vanskelig for å si seg fornøyd med eget sluttresultat.

– Litt perfeksjonist, kanskje?

– Ja, haha. Det spørs bare. Men det er jo artig når folk kommer med tilbakemeldinger om at en film jeg har laget har gjort dem stolte over heimbygda si. Da har jeg oppnådd alt jeg ønsker, egentlig.

For kort til å ikke våge

– Livet er fort kort til å ikke prøve! Sier Åge om bakenforliggende årsaker til at han hopper i det og takker ja til oppdrag fra andre.

Tre år med egen studering før han følte han mestret teknikken med time-lapse skikkelig. Nå gir ordinær filming nye utfordringer. I tillegg er han sertifisert av Luftfartstilsynet for kunne drive med drone gjennom eget firma, AgeMagnus.

– Denne hobbyen gir de mest utrolige naturopplevelser. I fjor var jeg blant annet på Tåkeheimen syv ganger. Hvis du tror det er fint på dagtid, kan jeg love deg at nattfotografering i juni og juli er som magi å regne.

– Får du familien med på tur, Åge?

– Både ungene og kjæresten min, Camilla Gustavsen, er gjerne med. Alt er så tilgjengelig her. Egentlig er det rart at det ikke er overfylt av turister i området. For det er få andre steder som har så mye og så vakker natur som det vi har i vår region.