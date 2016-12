– Livet er ikke over!

Bare 30 år gammel fikk John-Olav Aune den klare meldingen fra legen på sykehuset i Tromsø: – Du er lam fra brystet og ned, og vil aldri mer kunne gå. Men elektrikeren fra Reipå lar seg ikke knekke. Med støtte fra familie, venner og arbeidsgiver er han fast bestemt på å gjøre det beste ut av livet i rullestol.

John- Olav Aune (30) fra Reipå vet ikke hva som skjedde ulykkeskvelden 17. mai i år. Eller hvorfor det skjedde. Nå bruker han sin energi på sin største utfordring i livet: et meningsfullt liv i rullestol sammen med samboer og to barn.



– Jeg husker at jeg var sammen med min familie og spiste middag på Orion på Ørnes 17. mai. Etterpå kjørte vi hjem til Reipå med bil. Det er det siste jeg husker.

John-Olav Aune sitter i rullestolen hjemme i stuen på Reipå. Den skjebnesvangre turen han tok med sin nykjøpte motorsykkel 17. mai i år er borte fra hukommelsen. Han er ryggmargskadet, og lam fra brystet og ned. Kollisjonen med busskuret på Reipå har plassert han i rullestol for resten av livet. Men samboer Ann Merethe er aldri langt unna. Hun husker hva som skjedde forut for ulykken om kvelden 17.mai.

– Vi hadde leid film. Men John-Olav tok på seg motorsykkelutstyret og skulle ta seg en kjøretur. Sier hun, og ser på samboeren.

– Jeg husker at jeg startet motorsykkelen. Deretter har jeg kjørt ned på riksveien, og svingt til høyre. Og så skjedde det. Men jeg husker ikke at det skjedde. Det er helt borte. Jeg spurte min bror da jeg var på sykehuset hva som hadde hendt. Han fortalte meg det, sier John-Olav Aune.

Politiets etterforskning har avklart en del om ulykkesårsaken. Men på langt nær alt.

– De har utelukket høy fart. Motorsykkelen var stort sett uskadet, og selv hadde jeg ikke store åpne sår. Det er blitt sagt at det var et stort asfalthull utenfor busskuret. Hullet ble asfaltert to dager etter ulykken. Kanskje det hadde betydning, sier han ettertenksomt.

Det var også hjulspor langs grøftekanten før busskuret. John-Olav Aune synes akkurat det er uforståelig.

– Jeg har kjørt motorsykkel i fem år. Men jeg vet ikke. Jeg bare vet ikke hva som skjedde. Det er de som mener at jeg har kjørt ut de tre første girene på motorsykkelen, og at jeg hadde en fart på 250 kilometer i timen da jeg traff busskuret. Men dersom det var sant, hadde jeg ikke sittet her. Sier tobarnsfaren og ser på sin samboer Ann Merethe.

Han klarte ikke å skille natt fra dag under sykehusoppholdet i Tromsø. Men han husker at legene fortalte om skadene han hadde fått.

– Skadene er så store at du aldri vil gå mer, sa legen til meg.

– Hva sa du da?

– Det var da skit, sa jeg til legen. Vi får ta det som det kommer.

Sier han. For i rullestolen sitter en mann som ser fremtiden som en utfordring.

– Jeg har alltid vært slik at jeg tar utfordringer. Men dette er nok den største jeg har hatt. Det er naturlig at det er store nedturer i livet, spesielt etter en slik hendelse. Jeg har ikke hatt nedturer.

Humoren er John-Olav Aune sitt våpen.

– Jeg har brukt humor så mye som mulig. Folk klager over kulden, og at de fryser på beina. Det gjør ikke jeg, sier han, og ler.

Vi ler forsiktig samtidig. Mest for høflighetens skyld. Men han stopper ikke med dét.

– I går fortalte jeg en kamerat at det blir ikke lammekjøtt til jul i år, siden det er jeg som er lam.

Nå skratter han ordentlig. Vi slipper oss løs og ler sammen med han. Her er det utvilsomt mye selvironi og humor. Det er nok en styrke for han, slik livet er nå.

Skadene var livstruende. Han svevde mellom liv og død i flere døgn. Det tok fem dager før legene turte å operere. To av ryggvirvlene var knust, lungene var punktert og omtrent samtlige ribben brukket. Det samme var brystbenet og venstre arm.

– Jeg måtte over en viss fase før de kunne operere ryggen, sier Aune.

Samboer Ann Merethe er takknemlig for at John-Olav er i live.

– Jeg var livredd for at han skulle dø. Jeg unner ingen den følelsen det er å gå i 14 dager, og hele tiden be til Gud i håp om at din kjæreste ikke skal dø.

Det tok noen dager før det gikk opp for henne hvor alvorlig situasjonen var.

– Det var et sjokk. Men da legene fortalte meg at han ville overleve, da visste jeg at jeg skulle klare resten.

Hun blir stille. Så sier hun:

– Det var like før. Han skulle egentlig ikke ha sittet her.

Barna bodde hos John-Olav sin bror mye av tiden foreldrene var i Tromsø.

– Det var broren hans og kona som fortalte barna at pappa ble lam. Men både Kristoffer og Katharina besøkte John-Olav i Tromsø. Da Katharina var ferdig på skolen dro vi til Trondheim og var der hele sommeren.

De har fått mye støtte.

– Jeg vet ikke hvordan dette skulle gått uten den enorme støtte vi har fått fra familiene våre. I tillegg har venner og naboer stilt opp for oss. Det er bare fabelaktig, sier samboerparet.

Hverdagen er endret for både foreldre og barn. Ikke minst for Ann Merethe.

– Hun har fått 3 barn i huset, sier John-Olav.

Det er ikke tvil om at han føler seg utilstrekkelig. Han vil klare alt selv. Hjelp vil han ikke ha.

– Det å havne i rullestol betyr at du må ha hjelp til det meste. Og det er det verste, sier han.

Det irriterer John-Olav Aune.

– Det er helt forferdelig. Jeg er vant til å klare det meste selv. Både i huset og ellers, sier han.

– Aksepterer du at du trenger hjelp?

– Jeg er nødt til det. Jeg har innfunnet meg med mitt handikap. Noen av de som sitter i rullestol skal bevise noe ved å gå i trapper eller klatre på et fjell med rullestol. Jeg er ikke den typen, så det skal jeg la være.

Han snakker åpent til alle om sin nye livssituasjon. Kort tid etter ulykken la han ut informasjon om seg selv, og ulykken, på nettstedet Facebook. Han forstår at enkelte kvier seg for å spørre han. Kanskje de tror han er blitt en annen.

– Alle som vil vite noe må bare spørre. Det er mye bedre at de vet enn at de tror, sier han.

Han skjønner han er kommet i en situasjon som få i Meløy er vant til å se.

– Det er sjelden at noen så unge som meg havner i rullestol her i Meløy. Heldigvis, sier han.

Før ulykken bygget Aune og Steffen Jensen solstudio på Reipå. Men inngangen til solstudioet er ikke tilpasset rullestolbrukere?

– Vi diskuterte om det skulle tilpasses rullestolbrukere og andre med funksjonshemninger da vi bygget solstudioet. Det ble en del praktiske vanskeligheter med å få det til. Så jeg sa: Det er ikke så mange rullestolbrukere her i Meløy, så det bryr vi oss ikke om! Han smiler, og legger til:

– Det gikk selvfølgelig troll i ord…

Og han lover at nå må det bygges rampe ved inngangen til solstudioet.

– Jeg må jo innom og tømme pengeautomatene. For solstudioet er godt besøkt, sier han, med et stort glis om munnen.

Etter tre uker i Tromsø bar det videre til St. Olavs Hospital i Trondheim. Der var han fra 10.juni til slutten av november. Avbrutt av 14 dagers permisjon hjemme.

– Vi hadde en spesiell form for selvironi, vi som var på rehabiliteringen på St. Olav. Jeg skjønner at det kan være vanskelig for utenforstående å forholde seg til den formen for humor.

Han stopper opp litt, og så sier han:

– Det finnes jo en grense for hva man kan fleipe med. Men for min del er det bare å fleipe. Det hjelper på. Humor og ironi er måten mange takler en slik situasjon på, sier han.

Og innrømmer samtidig at det gjelder ikke alle.

– En av de som var der tok livet av seg. Jeg kjente han godt, og jeg var i begravelsen.

– Hva gjorde det med deg?

– Det var hardt, for det kom så tett på. Vi hadde et godt forhold, og snakket mye om personlige ting. Fordi vi var i samme situasjon. At han begikk selvmord kom som et sjokk på oss alle. Ingen av oss forutså at det kunne skje. Han virket ikke spesielt nedfor eller deprimert. John-Olav Aune har barn og samboer. Det hadde ikke kameraten i Trondheim. Derfor ser Aune fremover.

Han er tilbake i jobb. Aune var ferdig utdannet elektriker med fagbrev i 1997, og siden 2004 har han hatt sin arbeidsplass på Meløy Elektro. Denne uken var han tilbake på jobb.

– Å sitte hjemme er ikke noe alternativ, så det skal bli godt å komme seg på jobb.

Men arbeidsoppgavene blir ikke de samme som før.

– Jeg skal være kundekontakt, bestille varer, være psykisk støtte for montørene og løse fortløpende utfordringer. Det er en slags formannstilling, sier han.

Aune berømmer arbeidsgiveren.

– Fra første dag etter ulykken fikk jeg klar melding om at jeg var ønsket tilbake i jobb, så arbeidsgiveren har vært helt fantastisk.

Men Aune har større ambisjoner.

– Jeg har lenge tenkt tanken på å videreutdanne meg. Så til høsten er planen å begynne på ingeniørstudiet, sier han.

Også NAV får skryt for sin innsats.

– De har vært svært positive. Når du vil tilbake i jobb strekker de seg langt. Viser du selv initiativ så støtter de deg. Jeg har bare positive ting å si om den støtten jeg har fått. Da Framtia var på besøk hjalp Stein Arne Gundersen i Meløy Minibusservice til med transport. For Aune trenger en spesialtilpasset bil for å kjøre selv. Det har NAV lovet han etter en behandlingstid på 14 dager.

– Normal behandlingstid er ett år, så dette gjorde NAV fort unna. Det blir en bil der jeg kan ta med meg rullestolen. Og som er slik at jeg klarer meg selv.

Litt bekymret er han for de praktiske vanskene som vil møte han når han skal til lege og fysioterapibehandling.

– Sykehjemmet, der jeg skal til fysioterapibehandling, har ikke dører som jeg kan åpne, det gjelder både heisdører og utgangsdør. Og jeg får ikke opp dørene på legesenteret slik at jeg kommer meg inn der når jeg skal til lege. Men det får jeg ta etter hver.

Sier han, og smiler lurt. Meldingen er klar. Noen må skynde seg med å få ting på plass for rullestolbrukere. John-Olav Aune har ikke tenkt å la seg stoppe. Her er det pågangsmot så det holder. Han vil nok både synes og høres som rullestolbruker.

– Er det 5 centimeter snø ute så står jeg fast. Det kan de tenke på, de gangføre som bruker parkeringsplassene som er forbeholdt rullestolbrukere, legger han til.

– Vi har planer om nytt hus, selv om huset vi bor i nå er delvis tilpasset min situasjon. Jeg trenger mer plass. Det er viktig å lage det så enkelt som mulig for meg selv, så det er håp om vi kan bygge nytt i løpet av noen år.

Samboer Ann Merethe legger til:

– Bare husk at det må bli plass til badekar!

Nå skal hele familien se fremover. Også barna, som har fordøyet dette på sitt vis.

– Kristoffer var bekymret da han så meg på intensivavdelingen i Tromsø, påkoblet slanger og greier. Da den perioden var over, og slangene var borte, sa han: Nå er pappa frisk! Han kommer nok ikke til å huske at jeg kunne gå, sier Aune stillferdig.

Barna har vist stor hjelpsomhet og forståelse for faren sine bevegelsesproblemer. Og det har også skapt fremtidsbehov for minstegutten.

– Kristoffer sier han skal bli doktor når han blir stor. For da skal han ordne føttene mine!

Aune ler hjertelig, og ser på sønnen som har tatt seg en middagslur i sofaen.

– Ja, det er viktig å se fremover, sier han.

Tekst: Erling Emil Eik. Alle bildene: Edmund Ulsnæs

Denne artikkelen stod på trykk i Framtia 19. desember 2008. John Olav hadde jobbet i Meløy Elektro siden 2004 da ulykken skjedde, og få dager etter avisen kom ut, tiltrådte han som serviceleder hos Meløy Elektro, en stilling han fortsatt har. Nå til sommeren er han ferdig med teknisk fagskole, som han har tatt ved siden av jobben de siste årene. EDMUND ULSNÆS