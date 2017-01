Liv-Hilveig blir sol-gründer

I midten av desember åpnet Liv-Hilveig Bergli dørene til SUN2, sitt helt nye solstudio på Ørnes.

– Vi har hatt godt besøk, selv i julestria, smiler Liv-Hilveig som nå satser seriøst på sol.

I løpet av en svært hektisk periode like før jul, fikk reipåkvinnen med god hjelp av sin mann, Arnt-Kristian Bergli, på plass nye og tilpassede lokaler i Havnegården på Ørnes.

– Jeg opplever absolutt at tilbudet er veldig velkomment! Behovet er til stede og ved å tilby drop-in blir det attraktivt og enkelt for kundene.

Fire helt nye soler står klar til å ta imot solhungrige besøkende, som inntil videre kan ta i bruk solstudioet i åpningstiden til MIX-kiosken. Etter hvert vil det komme på plass en magnetdør som vil øke tilgjengeligheten til å gjelde 16 timer i døgnet.

– Solarium er noe annet nå enn det var før. Det er blitt mer regulert, og kontrolleres nå bedre i forhold til den 18-års grensen som faktisk gjelder for å kunne sole seg. For mange handler dette også om helse og velvære, ikke minst det å få tilgang til D-vitamin som er en mangelvare i form av naturlig sol her oppe i Nord-Norge.