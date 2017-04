Liker ikke urettferdighet!

Dette portrettet med Tor-Anton Andersen ble trykket i Framtia

4. september 2013

– En leder bør være den første som kommer, og den siste som går! Som tidligere fagforeningsleder har Tor-Anton Andersen (68) fremdeles sterke meninger om rettferdighet.

Det er et høstlig drag i lufta idet vi ankommer Tor-Anton og Gunns rødmalte enebolig i Moreneveien i Glomfjord. Med på veien har vi gul huskelapp med stikkord fra mennesker som kjenner mannen som har hatt stor betydning for både arbeidsliv og fritid i Glomfjord over flere tiår. I smug skumleser vi ord som engasjert, frittalende, spøkefugl, ledertype, fjellmann og stor i kjeften med smilefjes bak.

Jeg har hørt at en god latter forlenger livet. Etter møtet med Tor-Anton har jeg gode sjanser for å bli minst nitti!

Bodø-Vesterålen-Glomfjord

Født i Bodø, flyttet til Vesterålen på grunn av en pappa i Frelsesarmeen som gikk over til å bli butikkbestyrer da han møtte Tor Antons mamma. Så ble det Glomfjord da Tor-Anton var 14 år.

Smilet er bredt, han husker ankomsten godt.

– Jeg husker Knut Bye kjørte oss fra kaia og opp med en T-Ford som lød navnet Adrian. Da modern snudde seg og tok inn synet av fjell og fabrikk konstaterte hun: her blir jeg ikke lenge!

Men der tok hun feil, Tor-Antons foreldre ble i 19 år. Sønnen er her fremdeles.

– Gunn er årsaken til alt sammen!

Han flirer høyt. Gunn stikker hodet frem fra døråpningen inn til kjøkkenet. Rasling i kopper og kjente lyder lover godt for en kopp kaffe.

– Huset bygde vi i 1971 og jeg var 19 da jeg ble gift. En uke etter bryllupet var jeg på tur i militæret.

Begynte som ferievikar

Kaffe og kaker kommer på bordet. Tor-Anton er stille mens Gunn dekker bord og ordner opp. Det klirrer i porselen. Det kommer ikke på tale med hverdagsservise i dag, de har jo besøk.

– Fortell meg om arbeidslivet ditt, Tor-Anton.

Gunn setter seg ned i den vinrøde skinnstolen ved siden av mannen sin. Byr på drikke og godsaker og er den perfekte vertinne.

– Egentlig hadde jeg en plan om å reise til sjøs, det var ganske vanlig i de dager. Så kom jeg inn som ferievikar i PKL på Hydro. Etter sommeren fikk jeg jobb på plateverkstedet og i der ble jeg i 18 år. Jeg var nokså lei på slutten.

En dag Tor-Anton hadde fri fra jobben, besluttet arbeidskollegene at han var deres nye tillitsvalgte. Han tok vervet og engasjementets flamme ble tent. Det brenner fremdeles!

Fagforeningsmannen

Mange kjenner Tor-Anton som en sterk fagforeningsmann. Enkelte hevder han er en av de viktigste som noen gang har vært innenfor industriparkens porter. Det gikk ikke lang tid før han fikk vise hva han var god for, eller ikke….

– Jeg skulle være møteleder i en konflikt og scenen min var en vogn midt i menneskemengden. På tur opp på podiet hadde jeg et sterkt ønske om å brekke beinet for å slippe unna. Så heldig var jeg dessverre ikke. Det utartet seg nesten til håndgemeng så opphetet var diskusjonen. Sannelig fikk jeg bevist at jeg var en god leder!

Han tar ikke seg selv så altfor høytidelig og latteren smitter lett. Dette var bare begynnelsen på en lang karriere i HIAF. Hele 12 år fordelt på nestformann og leder skulle det bli før han gav seg.

– Nok var nok. Tilslutt følte jeg at hver gang jeg fikk se et menneske var det ett problem jeg hadde foran meg som skulle løses. Da var det på tide å overlate roret til andre.

Stødig som fjell

Da Tor-Anton startet i HIAF var forskjellene stor på ledelse og arbeider. Hans tro på at rettferdig deling av godene er det eneste riktige, kan ingen rokke ved.

– Ja, jeg sier fra hvis jeg mener noe er urimelig! Av og til går kjeften fortere enn hjernen klarer å henge med.

– Det skal gudene vite!

Gunn ler og ser bort på ektemannen sin. Snart har de vært gift i femti år.

Tor-Anton er bestemt, men samtidig ikke typen som fremhever seg selv i utrengsmål.

– Man er ikke idiot selv om man jobber på gulvet. Det handler rett og slett om forskjellige interesser.

Og for den vanlige mann ble Tor-Anton et fjell man kunne lene seg mot når det stormet som verst.

– Man kommer inn i ett miljø og former egne meninger etterhvert. Jeg har aldri likt urettferdighet og forskjellsbehandling. To ganger ble jeg truet med politianmeldelse av ledelsen under forhandlinger.

– Hvilke verdier er etter din mening de viktigste i arbeidslivet?

– Respekt, rettferdighet. Og ikke ta seg til rette på andres bekostning. En leder bør være den første som kommer og den siste som går.

Han bøyer seg engasjert fremover og hviler armene på lårene.

-Gjør din plikt og hev din rett. Og gjør det i rett rekkefølge!

Ett øre blir til 70

Mange kjenner historien om da ett øre ble til 70.

På Hydro eksisterte på syttitallet 13 forskjellige bonusordninger. Det var på tide med nye forhandlinger. Tillitsvalgte Tor-Anton forlangte å få bonusen til plate- og sveis arbeiderne opp på samme nivå som elektrikerne. Forskjellen var ett øre!

– Jeg fikk klar beskjed om at det ikke kom på tale. Og diskusjonen ble amper.

Ledelsen fikk grei beskjed om og bare gi fan i hele bonusen. Det var snakk om rundt to kroner i timen for alle ansatte. Samtidig fikk de høye herrer beskjed om at arbeidsinnsatsen ble satt ned tilsvarende reduksjon i lønn.

– I to dager satt vi på ræva og gjorde ikke en sjit!

Latteren runger rundt bordet.

– Dette fikk de selvfølgelig høre på hovedkontoret. Ledelsen i Glomfjord fikk deretter klar beskjed om å rydde opp! Dette gikk jo ikke an.

Det ble raskt innkalt til nye forhandlinger.

– Vi fikk først beskjed om å være klar over at det var på grunn av toppsjefene vi nå måtte komme til enighet. Glomfjordledelsen ville for all del ikke miste ansikt ved å innrømme at det var de som gav etter. Ettøringen kunne vi nå plutselig få.

Tor-Anton hadde svaret på rede hånd.

– Jeg sa bare at dét ikke lenger var et tema. Nå skulle vi ha 70 øre for å bli enige! Det var nok en seig karamell å svelge, men vi fikk det som vi ville.

Mangfoldige interesser

Vi drikker kaffe og prater. Samtalen flyter lett og Tor-Anton er en stor underholder. Han forteller om sin interesse for miniatyrskyting, kor, fotball og maraton…..

Ja maraton faktisk! Toogførti kilometer med løping. Ilddåpen forgikk under selveste New York Marathon. Ikke et løp for pyser akkurat.

– På slutten av åttitallet fant jeg ut at det kanskje kunne være en ide å begynne å trimme. Jeg sprang først for meg sjøl, ville jo ikke at noen skulle se meg.

En eller annen må ha, til tross for hans forsøk på hemmeligholdelse, fått snusen i hans løpeprosjekt.

– De begynte å mase om å ha meg med til New York. Bare for å få fred sa jeg at jeg kunne bli med hvis noen meldte avbud.

Da to av de ti påmeldte fra Meløy ikke kunne bli med, satt Tor-Anton i klisteret.

– Jeg måtte bare stå ved mitt ord.

Etter kun å ha trent i seks måneder løp han distansen på fire timer og 20 minutter. Hans personlige rekord havnet tilslutt på tre timer og 21 minutter.

– Til sammen ble det 10 helmaraton og over 30 halve. En av langdistansene løp jeg på Barbados. Det kan jeg love deg var varmt!

Hjelpekorpset

I 1971 fikk Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps, Tor-Anton med på laget. Mye arbeid og slit har han lagt ned i arbeid på fjellet med bygging og vedlikehold, merking av løyper på vinteren, søk etter savnende personer og opplæring av nye medlemmer. I tillegg til en staut arbeidskar fikk de en stor spøkefugl som elsker «practical jokes». Utallige er de påfunn og historier som verserer på «bøgda» om mannens spillopper. Vi fikk oss en god latter av «utedohistorien».

– En periode var Hjelpekorpset en veldig populær arena for ungjentene. På en samling vi hadde var det kun utedriter som fantes av fasiliteter. Som dere sikkert er klar over sjøl går jo jenter alltid i flokk på do.

Han ser på oss, vi nikker iherdig, vil høre fortsettelsen.

– Vi hadde plassert en walkie talkie under setet på doet og når vi hadde sett jentene vel inn døra, lot vi dem få litt tid på seg til å få buksa ned og rompa på setet………etter å ha ventet passelig lenge sa vi inn i mikrofonen…..»Den var fin»!!

Vi flirer, Tor-Anton stor flirer, Gunn ser på oss. Ler med, selv om hun sikkert har hørt historien før.

– De fikk fart på seg ut av utedoen kan du trygt si! Sterk som de var i troen på at det var noen under som kunne se opp på dem der de satt.

Farlig hobby

I perioder har Tor-Anton brukt mer tid på Hjelpekorpset enn hjemme. Belastningen på få medlemmer har vært stor og arbeidsmengden betydelig.

– Enkelte ganger har over halvparten av korpset vært i drift samtidig. Vi skulle ha en hånd med i mye forskjellig. Gondoldrift, vedlikehold av bygninger, nybygg….det har vært en del å henge fingene i.

To ulykker av det alvorlige slaget har han vært med på. Begge gangene var det kun han selv som fikk svi. En merkepinne fant veien inn i Tor-Antons venstre øye under scootertur. Utrolig nok hadde den kommet seg under hjelm og briller. Han peker på sitt venstre øye som jeg for lengst har konstatert er annerledes enn det andre.

– Det føltes som om den satt helt inni hjernen! Jeg kjente at det svei en del for å si det sånn.

Blødende og med snø lagt under visiret som smertestillende og blodstopper klarte han å komme seg hjem for egen maskin.

– Da ble det sykehus og operasjon. Jeg fikk splitter nye tårekanaler, men synet er fremdeles litt tåkete på den siden.

En annen gang kjørte han utenfor en snøskavel med scooter. Med bensinlokket i brystet og 400 kilo metall over seg ble han liggende under kjøretøyet.

– Da ble det ringt til 113 og legevakten. Tror du ikke jeg ble sittende og vente i fire timer før en lege kom og fortalte meg at jeg ikke feilte noe? Og det uten å ha undersøkt meg….

Han rister på hodet ved minnet, han var nok nokså overgitt da, Tor-Anton. Men som han spøkefullt tilføyer:

– Jeg fikk da i det minste konstatert at jeg ikke har benskjørhet!

Storfamilie

De har en stor familie, Tor-Anton og Gunn. Fire barn, 11 barnebarn og fire oldebarn. Også de har hatt sorger i livet. Selv mistet de en sønn, Bjarne, da han var tre dager gammel. Lone, ett barnebarn gikk også bort altfor tidlig.

– Akkurat nå synes jeg det er mest moro med oldebarna. Jeg gir dem gjerne sukker for å få litt fart i sakene. Barnebarna er blitt store, dem går det ikke an å herje så mye med lenger.

Han smiler. Snart har han og Gunn vært gift i solide femti år. Hvordan klarer man dén bragden?

– Det er ingen oppskrift på et langt ekteskap. Man må bare ta hver dag som den kommer. Jeg gir gjerne roser på bursdager og morsdager, men det må du ikke skrive om…jeg vil gjerne beholde imaget som machomann.

Han flirer høyt. Jeg vil gjerne ha han til å beskrive seg selv, men det synes han er vanskelig.

– Kan du beskrive mannen din, Gunn?

– Han har mange gode sider selv om han har vært mye borte. Hjelpe til kan han, og han stiller alltid opp når jeg spør han om å bidra. I tillegg er han flink med både barnebarn og oldebarn.

– Hva med fremtidsplaner, Tor-Anton…har du noe ugjort?

Han tenker seg litt om. Forteller at han nesten daglig er i kantina til Yara og drikker kaffe sammen med gamle arbeidskolleger.

– Jeg har ikke så store planer. Men tenker passe på at de som er igjen der nede på bedriften jobber såpass at jeg får pensjon. Og så skal jeg fortsette å rive litt kjeft, det klarer jeg nok aldri å slutte helt med!

Sagt om Tor-Anton:

– Tor-Anton er omgjengelig og kjapp i replikken. Han har en uredd og direkte tone. For folk som ikke kjenner ham eller har en tander sjel, kan nok hans direkte tale, om enn ikke vondt ment, til tider sjokkere litt.

Han er en god historieforteller – men, det kan dog bli litt slitsomt i lengden med repetisjoner. Tor-Anton liker ikke formaliteter, er praktisk anlagt, rett på sak, sta og får igjennom det han brenner for. Det viser ikke minst hans samfunnsengasjement og hva han har fått til med Røde Kors i Glomfjord.

I dag har han blitt som en «syvende far i huset» på Yara, ettersom han daglig er innom bedriften og drikker kaffe i kantina i lunsj-tida ved stambordet.

(Spøkefullt sies det gjerne at han i dag driver på med det han alltid har gjort, prate og sørge for Røde Kors og Jeger og Fisks ve og vel).

April 2017:

Tor-Anton gikk nylig av som korpsleder for Glomfjord Røde Kors etter mange år i hjelpekorpsets tjeneste. Hans etterfølger er Erlend Bech Steffensen, og denne påska blir den første på svært mange år der Tor-Anton ikke sitter med øverste ansvar i laget.

Tor Antons kone og livsledsager, Gunn, gikk nylig bort etter et over femti år lagt ekteskap.