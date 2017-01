Leietakeren kjøpte huset

– Vi ønsket å ha kontroll med utviklingen av bygget. Det kjennes bra å være herre i eget hus, sier den nye Schalthuset-eieren.

Så er det nok mer en investering enn det er en julegave, men pakken er uansett hard: Meløy BedriftsService har kjøpt Schalthuset, bygget som fra i høst markedsføres som Kompetansehuset Meløy.

– Det er godt å være herre i eget hus. Vi kjøpte bygget fordi vi ønsker å ha kontroll med utviklingen av det, og for å skape enda større aktivitet, sier en fornøyd daglig leder, Mary-Ann Selfors.

Ikke stor endring

1. desember overtok hun og staben formelt Schalthuset i Glomfjord Industripark, mot en kjøpesum på 1, 7 millioner kroner. Selger var Meløy Næringsutviklings heleide datterselskap Meløy Eiendom AS.

– For de andre leietakerne blir det ikke store endringer. Vi har delvis driftet bygget på vegne av Meløy Eiendom, med renhold, vaktmestertjenester og fakturering, opplyser Mary-Ann.

Bedriften hun selv har ledet siden høsten 2007, har vært største leietaker i Schalthuset i 12 år. Meløy BedriftService var nemlig første aktør på plass etter at Meløy Eiendom kjøpte bygget fra Yara for 1 krone i januar 2004, og deretter renoverte de gamle industrihallene til kontorer, møterom og undervisningslokaler.

Økonomi først

Nå skal atså Meløy BedriftsService selv stå for utleie, og til ulike aktører i miljøet som samarbeider om Kompetansehuset Meløy i Schalthuset.

Kjøpet fra Meløy Eiendom innbefatter om lag 1.000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, mens Yara fortsatt disponerer plass til industriparkens telefonsentral, kiosk for høyspent og lavspent fordeling, og lagerrom.

– Vi må først sørge for at vi har økonomien på plass – bare strøm og lett vedlikehold beløper seg til noe sånt som 100.000 kroner i året. Alle leiekontraktene videreføres som i dag, og så får vi se om det over tid er behov for å justere leiesummene, forklarer Mary-Ann.

Meløy Utvikling, Meløy Næringsforum og Nordland Fylkeskommune er de faste leietakerne, mens Statens Vegvesen og enkelte leier prosjektkontor i perioder.

Vil ha mer aktivitet

– Nå er det godt å ha gjennomført kjøpet. Foreløpig har vi ikke planer om oppussing, men skal gå gjennom bygget for å vurdere om det er funksjonelt ut fra dagens behov. Vi ønsker å få større aktivitet, og da må vi se på hvordan lokalene kan bli enda mer attraktive og enda bedre tilrettelagt for møter og kurs, sier hun.

Inntil ammoniakkfabrikken ble nedlagt i februar 1993, gikk faktisk nær 2 prosent av Norges samlede forbruk av elektrisk energi gjennom Schalthuset. Her ble nemlig strøm fra Glomfjord kraftstasjon koblet om og fordelt, hovedsakelig til det som da var verdens største hydrogenfabrikk.

I forbindelse med omstilling i daværende Hydro Agri Glomfjord ble Meløy BedriftService etablert i 2002, og fikk etter hvert base i Nye Schalthuset fra 2004.