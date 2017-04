Lederen Rose Olsen, Marine Harvest Glomfjord

– Jeg er veldig stolt av hvor mye vi kjøper lokalt og bidrar til andres vekst. Dette ønsker vi å få enda bedre fram, sier Marine Harvest-leder Rose Olsen i denne Lederpraten. Nå ligger mye til rette for ny utbygging av det allerede voldsomme smoltanlegget ved Glomfjorden.

To tusen åtte hundre og åttiåtte millioner kroner. Altså 2,8 milliarder. Smak på dét tallet, så kjenner du smaken av laks.

– Ja, det er store verdier. Bare overskuddet i Region Nord ble på over 1 milliard kroner i fjor, nikker daglig leder Rose Olsen over kantinebordet.

Det første tallet er riktignok teoretisk, og kalkulert av journalisten. For, nemlig, hvis de årlige 8,3 millioner kvalitetssmoltene fra Glomfjord blir til store, flotte lakser på 6 kilo i Marine Harvests sjøanlegg….ja, så er dette salgsverdien. Dagens eksportpris på laks er nemlig 58 kroner kiloen.

– Vi måler ikke vår suksess i store inntekter, men i at vi klarer å levere kvalitetssmolt til sjøanleggene. Og dét klarer vi på den mest kostnadseffektive måten av alle anleggene – fordi vi har en fantastisk stab. Og så er det vannet, da…, smiler Rose.

Populære jobber

Mer om vann om litt. Her nede ved Glomfjorden er det vindfullt som vanlig, men under de mange tusen kvadratmeterne med tak, og i ypperlig temperatur, pågår produksjonen av noe av det mest verdifulle Meløy har å by på. Laksesmolt. Den kommer inn som rogn, i spesialtilpassede isoporkasser fra Sør-Trøndelag, og fraktes litt over ett år senere ut som ferdig smolt på 100-350 gram. Etter 100-millionerutbyggingen i 2010 er Glomfjord like stor som de andre smoltanleggene i Region Nord til sammen, og den verdifulle varen reiser med brønnbåt til sjøanlegg på strekningen Rørvik i Nord-Trøndelag til Kvænangen i Nord-Troms.

– Selv om vi kun er opptatt av kvaliteten og kostnaden på smolten, ser vi jo at det er gode tider i bransjen. Det er lettere å få tak i kvalifiserte folk – flere søker på stillingene vi har ledig. Og det er mer populært enn før å utdanne seg denne veien, mener Rose.

– Dersom det er ønskelig at vi skal øke produksjonen vår, så er det mye som ligger til rette for det. Vi har tilgjengelig tomt, varmt vann og bra folk.

Genial vannsituasjon

Det er 31 år siden daværende Mowi investerte 50 millioner kroner i landets største smoltanlegg for laks, i Glomfjord. Testperioden der seks oppdrettskar fikk varmtvann fra Hydros kompressorhall vegg-i-vegg, bekreftet den geniale koblingen til gjødselfabrikken: på sin vei ned fra fjellet kjøler ferskvannet forbrenningsovnene i syrefabrikken, og ankommer deretter smoltanlegget med en temperatur på 23 grader celsius. Og: gjennom to sjøledninger hentes store mengder ferskvann som først har vært gjennom Statkrafts turbiner. Så mens andre anlegg gjerne begrenses av tilgangen til vann, og selv må resirkulere det de har, får Glomfjord hele 90 prosent av sitt forbruk av ferskvann fra allerede brukt vann i gjødsel- og kraftproduksjonen.

– Dette gjør at vi kan produsere for fullt, vinteren gjennom, og vannsituasjonen vår, ja, den er noe mange anlegg bare kan misunne oss! fastslår Rose.

Og vi snakker altså MYE vann. Marine Harvest forbruker om lag 35 kubikkmeter i minuttet av 23-gradersvann fra syrefabrikken. Og den totale vannkapasiteten, den er på 270 kubikk, eller noe sånt som 88 badestamper i minuttet…

Kjøper stort, lokalt

– Jeg er stolt! sier Rose Olsen.

Av at verdens største oppdrettsselskap har en policy for å skape verdier lokalt.

– Vi jobber bevisst for å profilere oss bedre, og nylig hadde vi stor stand under Vinterfestivalen i Glomfjord. Folk flest er ikke klar over hva vi driver med, og hvor mye vi bidrar med til lokalsamfunnet og til Meløy, mener hun.

Eksempler: i fjor utbedret og utbygget Marine Harvest anlegget sitt for om lag 12,5 millioner kroner. Oppdragene gikk, helt bevisst, i all hovedsak til lokale entreprenører. Hvert år bruker dessuten bedriften dessuten ca. 8 millioner kroner til løpende, ordinært vedlikehold. Lokale entreprenører, der også.

– Dessuten handler vi alt arbeidstøy gjennom Tools og vasker det hos MATS på Reipå. Vi bruker Meløy BedriftsService som kursleverandør pluss at de leverer kantinematen vår hver dag, ramser hun opp.

I tillegg kommer selvfølgelig kostnadsdelingen i Glomfjord Industripark.

Trygghet viktigst

– Våre anlegg ligger på små steder, og jeg er stolt over det vi bidrar med lokalt. I det siste er jeg i tillegg veldig fornøyd med at Glomfjord Industripark har fått en ny bedrift, Polarplast, som en direkte følge av et stort oppdrag for oss, understreker Rose.

I tillegg ønsker altså hun og staben egen vekst. Utvidelser av produksjonen, videre utbygging – men dette bestemmes ikke lokalt.

– Aller viktigst er det å beholde trygge arbeidsplasser. Med en utbygging blir det nok ikke så veldig mange nye, men de vi har blir enda tryggere – det blir mange flere enheter å fordele produksjonskostnadene på.

– Vi gjennomførte et forprosjekt på utbygging i fjor, og vet at det må investeres i renseanlegg til over 40 millioner kroner. Nå får vi vente på ‘vår tur’ og håpe at det blir en ny utbygging, sier hun.

Født 22. september 1962, oppvokst på Reipå, bosatt i Glomfjord og gift med Bjørn Abel. Datter av Hulda og Kyrre, og er den eldste i søskenflokken på fem (Trine, Arne, Cato – Hugo er gått bort), samt at hun selv har to voksne barn og to barnebarn. Etter ett år på gymnaset på Ørnes og tre år på handel og kontor på Ørnes og Leknes ble Rose Olsen ansatt hos Norsk Hydro i Glomfjord i 1984, og jobbet der med regnskap og økonomi til 2006. Fra dette året var hun økonomisjef hos REC Wafer Mono – fram til sommeren 2012 og ansettelsen som daglig leder for smoltanlegget til Marine Harvest. Rose har gjennom yrkeskarrieren både utdannet seg i styrearbeid, studert bedriftsøkonomi gjennom NKI og tatt bachelorgrad i økonomi og administrasjon samt spesialisering i prosjektstyring på BI. For tiden tar hun et treårig studium i akvakultur gjennom Nord Universitet.