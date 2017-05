Lederen, Roger Stormo, Meløy Elektro

Han er imponert over sine leder-kolleger i næringslivet. Og tror sterkt på fortsatt blomstring, både for egen del og for Meløy-regionen.

– Nja, det har vært litt tregt en periode nå. Men vi regner på mye – og det er egentlig uvanlig mange store prosjekter på gang. Vi må håpe og tror at vi får delta i en del av det, svarer Roger Stormo på vårt innledende ‘hva er ståa’-spørsmål.

Så er det neppe noen som kjenner ham for å se mørkt på ting, men det er faktisk slik at det offentlige Meløy både skal bygge ny skole, omsorgsboliger og nytt sykehjem i kommunesenteret.

– Og, jeg har fortsatt sterk tro på at Ørnes skal få et kjøpesenter. Alt dette er store prosjekter der vi er med i konkurransen om oppdrag, smiler han.

Virksomheten teller noe sånt som dobbelt så mange nå, som den han selv ble ansatt i, i 1999. Siden 2001 har han ledet, og siden 2011 vært med som eier.

– Jeg vil rose de andre eierne. Elektro i Bodø og Meløy Energi, de har hele tiden villet bygge en solid og lokal aktør.

Så er vi allerede inne på hovedtemaet i denne Lederpraten. Roger Stormo er nemlig fornøyd med flere enn sine egne eiere.

Roger er imponert

1994: Alf Bjørseth og Reidar Langmo etablerer ScanWafer i Glomfjord. Wafer-produksjonen skulle utvikle seg til et moderne industrieventyr i Meløy – da REC kjøpte virksomheten steg sysselsettingen mot 500 nye arbeidsplasser, og det ble gjort enorme investeringer som gav positive ringvirkninger i hele regionen. 2012: den andre av de to waferfabrikkene stenger dørene for godt, og Meløy mister om lag 20 prosent av alle sine arbeidsplasser.

– Jeg er faktisk ganske imponert, sier Roger Stormo.

For: han mener det eksisterer en kultur i Meløy. Blant bedriftsledere. Han se det når han har hatt oppdrag for dem, og han hører det når han deltar i næringslivets egne nettverk.

– Da smellen kom i 2012 viste veldig mange bedrifter seg solide nok til å stå imot passiviteten etter slike nedleggelser. Og solide var de fordi eierne har valgt å føre verdiene tilbake til selskapet, heller enn å berike seg selv. Og de har engasjert seg sterkt for å skape ny aktivitet.

– Det er faktisk ikke slik overalt, så dette er ingen selvfølge. Mange steder ser vi at det ikke skal så bratte bakker til før det meste ligger på rygg.

Roger liker kulturen

Selv har ledet siden den tekniske konkursen i 2001, og til i dag, der elektro-virksomheten har 16 årsverk og 17 millioner i årsomsetning, og en meget trygg egenkapital-andel på over 60 prosent. Driftsresultat etter skatt ble i 2016 på 127 tusen, og i 2015 på 870 tusen.

– I Meløy mener jeg det er en kultur blant bedriftsledere på at bedriften skal være solid – verdiene som skapes skal pløyes tilbake, slik våre eiere også gjør. Dette liker jeg.

– For tiden bygges det lite hus, og få hus skifter eier – da blir det mindre oppussing, slike aktiviteter som gir oppdrag til blant andre oss. Men, selv om det har vært litt tregt i det siste, har jeg tro på fortsatt vekst for oss. Og for Meløy? Det er enorm mye spennende som foregår, og jeg håper arbeidet med å skape nye arbeidsplasser bare fortsetter – at det fortsetter å blomstre, at for eksempel Norwegian Crystals kommer i havn med sine spennende vekstplaner. Ja, jeg har sterk tro på at det er mye som vil ‘løsne’ litt i årene som kommer!

Tett på, hele tiden

Telemontøren Roger har, med unntak av ettpar raske år som vikarlærer etter videregående, viet sitt yrkesliv til kabler, koblinger og installasjonssystemer innen samfunnets stort sett viktigste infrastruktur: telekommunikasjon og elektrisk strøm. Som 54-åring har han altså i en årrekke allerede Meløy-regionens desidert største installasjonsaktør til solide resultater og til stadig større stab. Med arbeidsdager som begynner svært tidlig er han fortsatt tett involvert i all drift, hele tiden – stadig vekk titter en montør inn døra med beskjed eller spørsmål.

– Dette er positivt og viktig for vår bedrift, med den størrelsen vi har nå. Montørene trenger en arbeidsleder som er nært dem og opptatt av å hjelpe dem med å løse små og store utfordringer. Jeg har nokså god hukommelse og er ganske strukturert, selv under stort press, og i det daglige gjelder det ofte å kunne snu seg fort, ikke få panikk men finne nye løsninger.

Elektrisk setning

Vi spør Roger om typiske utfordringer i bransjen og bedriften idet vi skriver 2017. Han deler først tydelige meninger om eksempler på det han mener er dårlig forretningsskikk hos store og regionale/nasjonale entreprenører. Underleverandører presses så hardt på pris at det går ut over både ryddighet og redelighet, og uten at kunden – gjerne en kommune – klarer eller ønsker å sette ned foten.

– Men sånn ellers så er det jo en utfordring for oss at kundene vet stadig mer. De er aktive på nett, og forespør oss gjerne om å levere eller installere ting de har funnet der. Da er det ikke bestandig at vi kan hjelpe, eller har lov til. Samtidig er jo dette både spennende og artig, altså at vi hele tiden må holde oss oppdatert på hva som finnes av løsninger der ute. Av og til ønsker vi også å bevisstgjøre kundene på at ja, så er vi kanskje en del dyrere, men så kan vi også komme på dagen og bytte eller reparere når det er nødvendig.

– I det daglige koker det meste vi driver med ned til én enkel setning: vi må komme til kunden på det tidspunktet vi har sagt vi skal komme!

Roger Stormo (54)

Født 7. august 1962, oppvokst på Ørnes der han fortsatt er bosatt og i sommer ferdigstiller ut- og ombygging av huset etter besteforeldrene i Våtvika. Sønn av Tore og Grete, som begge er gått bort, og gift med Liv Toril Pettersen – de har døtrene Sirianna (f. 1999) og Helmine (f. 2003). I søskenflokken er Roger eldst, og har brødrene Torstein (f. 1964) og Sigurd (f. 1970). Etter gymnas på Ørnes, lokale vikarlærerjobber og militærtjeneste ble han ansatt i Televerket, der han først tok internt fagbrev, så offentlig fagbrev, og jobbet som svakstrøm-montør til 1997. Fra -98 montør i Meløy Energi, og fra -99 i nyetablerte Meløy Elektro, der Roger overtok som daglig leder høsten 2001 – en stilling han fortsatt har. På fritiden er Roger Stormo leder i fotballgruppa til Ørnes Idrettslag, og oppmann/hjelpetrener for klubbens Jenter 15-lag.

Meløy Elektro AS

Installasjonsavdelingen i Meløy Energi ble høsten 1998 etablert som eget selskap, der Meløy Energi AS og Elektro AS eide 50 prosent hver. I dag eier de to henholdsvis 15 og 75 prosent, og Roger Stormo 10. Forretningsområder for den nye virksomheten var elektroinstallasjoner i privatboliger, butikker, kontorer og annen næringsvirksomhet som for eksempel industri, og i dag også havbruk. 11 av dagens 16 ansatte har fagbrev som elektriker, og fire lærlinger er i ferd med å ta slikt fagbrev, mens daglig leder har fagbrev som telemontør. Meløy Elektro leier lokaler hos Meløy Energi på Ørnes, og leier dessuten lagerlokaler på Engavågen, og har 11 leasede servicebiler. Styreleder er Ivar Jørgensen (f. 1939), mens Karsten I Hansen (f. 1950) og Roger Stormo (f. 1962) er styremedlemmer. Driftsinntektene i 2016 var om lag 17 millioner kroner, og de to foregående årene 17,1 og 14,6.