Lederen: Kristen Halsan, Terje Halsan AS

Den man skulle tro ble rammet verst, klarte seg nesten best! Fem år etter wafer-velten har Terje Halsan AS fortsatt sin stab på 19, driftsinntektene er stabile, og nå regner ledelsen på en rekke spennende 2017-prosjekter. – Heldigvis har vi en veldig fleksibel stab! skryter sjefen.

Glomfjord, mars 2017: den hardtarbeidende maskinentreprenøren har nylig ferdigstilt flotte Glomfjord Torg, revet hele seks eneboliger på Halsa og Ørnes og bidratt til framføring av ny vannforbindelse til industriparken. 2016 gav en omsetning på om lag 38 millioner kroner (rekordåret sålangt er 2009, med om lag 45 millioner, red. anm.), og hele 19 ansatte har fortsatt travle dager, til tross for wafer-velten som har preget Meløy sterkt siden 2012.

– Nja, det er sånn midt på treet akkurat nå – vi kunne gjerne ønsket oss mer å gjøre. Se bare ut av vinduet, det er ikke ordentlig med snø, engang, og dét er ikke bra for oss som driver med brøyting! gliser Kristen Halsan.

– Men dette er jo den ‘verste’ tiden på året, vi er vant til dette. Og heldigvis har vi en god del egenarbeid som også må gjøres, og slik holder vi alle i arbeid.

Rolig er ikke bra

Rolige tider er lite interessant for en maskinentreprenør. Men, så har han i det minste tid til en Ny Næring-prat, 62-åringen som leder og eier den 70-årige virksomheten etter faren Terje.

– Du vet, vi er 18 stykker som skal ha lønn hver måned. Så kostnadene er store, og da liker vi ikke at det er såpass rolig som nå. Jeg kjenner på ansvaret for de ansatte og deres familier. Men slik er det i denne næringa – vi må hele tiden være på hugget og omstille oss for å være best i klassen, for marginene blir mindre og mindre, fastslår han.

– Og egenarbeidet er også viktig. Det er mye utstyr som skal gjøres klart til sommeren, ting som skal repareres, bygninger som må vedlikeholdes. Heldigvis har vi utrolig fleksible ansatte – han i gravemaskinen settes gjerne til litt snekring hvis dét kreves, eller en lastebilsjåfør kan meisle ned en murvegg. Lønnskostnadene er store, så det er viktig at staben er fleksibel, slik at vi kan holde alle i jobb.

…men mye å regne på

For selv om februar har vært roligere enn han liker – bedriften klarer å holde hele staben i arbeid. Slik man også klarte gjennom Meløys dypeste bølgedal fra 2012.

– Nå regner vi på mange oppdrag som skal i gang i vår og sommer, mange kommunale prosjekter. Så er det sjølsagt mye vi regner på som vi aldri får, men det er i hvert fall mye som foregår, stor aktivitet, og dét er bra! sier Kristen fornøyd.

– Ikke minst er det ting på gang inne i industriparken som vi håper skal slå til, og som kan gi oss mer arbeid. Ingen tvil om at det skjer mer positivt i Meløy enn på mange år, mener han.

Halsan har en stor driftsbase i ‘Belsen’ midt i industriparken, og drifter også containervirksomheten til Meløy Havnebygg knyttet til Yaras utskiping av gjødsel. De kommunale prosjektene han snakker om er storingene på Ørnes, altså nytt omsorgssenter, ny Spildra skole og ombyggingen av Ørneshaugen Bofellesskap.

– Selv om totalprosjektene er for store å håndtere for oss lokale, forventer jeg absolutt at vi kan være med og konkurrere om for eksempel grunnarbeidene, sier Halsan-sjefen.

Hard-kjør-Kristen

70 år, altså. Siden Terje Halsan så muligheter for å selge tjenester da Norsk Hydro besluttet å bygge verdens nordligste gjødselfabrikk på hjemstedet Glomfjord. En ny entreprenør så dagens lys, og har siden gått hånd i hånd med den store fabrikken som da og fortsatt er Meløys desiderte hjørnestein. Terje Halsan AS har vokst, både med oppgavene og målt i omsetning og hoder ansatt.

– Helst bør vi sitte i bilen på vei til kunden før vi har lagt på røret med ham. Vi vil være hurtigst og best, døgnet rundt! sa Kristen Halsan i et intervju med IndustriFolk (nåværende Ny Næring, red. anm.).

Med disse ordene som rettesnor har han presset seg selv hardt i flere tiår, og stilt klare krav til sine ansatte. Som igjen har godt renommé for faglig dyktighet og stå-på-vilje.

– Da ‘alle’ andre entreprenører dro for å jobbe på Svartisanleggene i 1987, valgte jeg å bli her i Glomfjord og jobbet for kundene vi hadde. Dette tror jeg vi tjente på, for Yara er ikke mindre viktig for oss enn de har vært, de har vår førsteprioritet. Dette hadde vi med oss også de årene da det kokte som mest med oppdrag for REC.

Kan bli flinkere

– Hva med årene som kommer?

– Hm…de skal ha meg til å lage budsjetter, men det synes jeg er håpløst – vi vet jo aldri hva som skjer i denne bransjen! Men, vi er hele tiden på leting etter nye markeder, selv om jeg ikke vil snakke om alt her i bladet. Også vi må ha fokus på utgiftene, drive enda mer lønnsomt. Dette bevisstgjør vi også staben på, og har fått resultater fra det.

– Din rolle, da?

– Nå er jeg blitt sitert så mange ganger på at jeg skal trappe ned, at dét skal jeg slutte å snakke om! Det er jo dette jeg har gjort hele livet, det er et livsverk, og jeg ser fortsatt at det er mange ting jeg kan tilføre, så lenge helsa er sånn høvelig bra. Men, jeg reiser jo oftere bort enn før, jeg tar mer fri innimellom…

Terje Halsan AS

Etablert av Terje Halsan (f. 1925) i 1947, det samme året som Norsk Hydro begynte byggingen av gjødselfabrikk i Glomfjord. Det nye entreprenørfirmaet trimmet i Hydro-lagrene, brøytet og gjorde grunnarbeider – under byggingen av Fykantunnelen på 1960 sysselsatte Halsan nær 30 personer i knusing, sprenging og frakting av masse. Bedriften passerer i år 30 år som aksjeselskap, etter at Terjes sønn Kristen (f. 1954) overtok ledelsen og hele eierskapet i 1987. I alle år har Hydro/Yara vært en stor og stabil kunde, men Halsan-staben hadde også mange og store oppdrag fra ScanWafer-starten i 1996 og i storsatsingene til REC fra 2005. Selskapet har til tross for REC-velten opprettholdt en stab på 19 ansatte, og hadde i 2016 driftsinntekter på om lag 38 millioner kroner (40,8 i 2015). Terje Halsan AS ble i 2009 tildelt Meløy kommunes næringspris.

Kristen Halsan (62)

Født i Mosjøen, oppvokst i Glomfjord, i dag bosatt på Ørnes. Tidlig aktiv i farens entreprenørselskap, og som 20-åring reiste han til Fauske og Bodø for å ta sertifikat for lastebil, buss og vogntog, samt maskinførerskole, fag i maskin og mekanisk, og handelsskole. Overtok eierskapet i bedriften i 1987, og etablerte Terje Halsan AS, som han eier alene. Har ledet selskapet til en årsomsetning på over 40 millioner kroner, og staben teller i dag 19. Sammen med sin Mona (54) har Kristen barna Stine Mari (f. 1981), Chris-André (f. 1983) og Mattis (f. 1991) – alle barna jobber i familiebedriften – og de har gitt ham 8 barnebarn.