Lederen ….og først ut: Arve Jordal, Yara Glomfjord

Det blir endringer i fabrikk-porteføljen vår. Og vi er ikke skjermet, selv om vi er i Nord-Norge eller Norge.

Sterk bedrift: etter sju gode år begynner de tøffere tidene for Meløys hjørnestein. Yara’s rekordinvesteringer har trygget driften og øket produksjonen, men sjefen advarer. Gjødselproduksjon i Glomfjord om fem år er ingen selvfølge.

Glomfjord, februar 2016: det har vært gode år i gjødselbransjen, og Yara International har på fem år investert 1 milliard kroner i forbedring av produksjonen og fortsatt sikker drift av den lokale fabrikken. Staben er en tredel av på 1980-tallet, etter flere tøffe omstillinger. I dag er de 190 arbeidsplassene lønnsomme, driften er godt trimmet og i 2015 fikk Yara Glomfjord prisen som Årets bedrift av Meløy Næringsforum. For sin stabilt gode drift og voldsomme forbedringsarbeid – gjødselfabrikken er en viktigere hjørnestein i Meløy enn kanskje noen gang. Likevel, her løfter han den advarende pekefingeren, Arve Jordal.

– Det er ingen selvfølge at det er gjødselproduksjon i Glomfjord om 5, 10 eller 15 år, dét må ingen tro. Ja, jeg vet at mange tenker at Yara er her for alltid, klarer seg uansett. Men nei, slik er det ikke. Nå kommer det tøffere tider. Det blir endringer i fabrikk-porteføljen vår. Og vi er ikke skjermet, selv om vi er i Nord-Norge eller Norge. Klarer vi ikke å gjøre jobben de neste årene, kan det i verste fall bli slutt på driften.

Prisene faller

Vi innleder dette året med den første av en serie leder-samtaler. Blant Meløys mange solide bedrifter begynner vi med den aller største, den som alene handler lokalt for over 150 millioner kroner i året. ‘Han Hydro’, eller fra 2004 Yara, den nasjonale giganten som er det fjerde største selskapet på Oslo Børs – internasjonal gjødselprodusent som leverer til de fleste kontinenter og har det ene av sine to norske produksjonsanlegg lagt til Glomfjord. Fra 1947 bygde Norsk Hydro både bedriften og bygda, og gjødselfabrikken tar fortsatt vare på langt mer og flere enn de 190 ansatte og deres familier.

– Sier du at det ser mørkt ut for årene som kommer, Arve Jordal?

– Dét sier jeg ikke. Men etter mange gode år har flere aktører bygget ut kapasiteten, slik at det er blitt overproduksjon – prisene på enkelte viktige gjødselprodukter er halvert siden 2014. Lønnsomheten er dårligere, og nå ruller Yara International ut et omfattende forbedringsprogram der alle fabrikker må prestere bedre enn i dag. Det er jobben vi gjør fra nå som avgjør om Glomfjord skal overleve.

Kan bli smartere

– Men dere har jo ikke gjort annet enn å forbedre i mange år – mye lavere kostnader og langt høyere produksjon, er ikke dét godt nok?

– Forbedringsarbeid tar aldri slutt, og det er alltid mulig å jobbe mer effektivt slik at lønnsomheten blir bedre. Det er riktig at vi har tatt store løft i produksjonsprosessen, og der er ofte den store, økonomiske gevinsten. Men, i det daglige kan vi samarbeide enda bedre mellom avdelingene og bruke tiden smartere – vi er nok fortsatt litt ‘satt’ i tenkemåten vår. Og: kanskje skal vi bli flinkere til å spørre oss hva vi ikke skal bruke tid på, istedenfor å stadig bygge på med nye systemer og oppgaver.

– Dere har økt produksjonen av syre med om lag 15 prosent på fem år, og gjødselproduksjonen fra 700.000 til 900.000 tonn. Hva forventer konsernet nå?

– Jeg kan ikke gi nøyaktige tall nå, men det forventes betydelige kostnadskutt. Nå rulles forbedringsprogrammet ut i Nederland og Finland, og så er det vår tur på denne tiden neste år.

Vil hente hjem

– Blir det nedbemanning?

– Dette er ikke et kostnadskutt-program. Poenget er å bedre resultatet, altså arbeide mer effektivt. Nedbemanning er ikke første bud, men kan vi drive mer effektivt med lavere bemanning, må dette vurderes. Først skal vi se på tjenestene vi kjøper inn, og egen overkapasitet.

– Overkapasitet?

– Ja, oppgaver vi ikke kan løse selv, skal fortsatt kjøpes utenfra. Men hvis vi selv har ledig kapasitet, må vi se på hvilke tjenester vi kan ‘ta hjem’ og utføre selv. Vi kjøper varer og tjenester for ganske store beløp hvert år.

– Og Glomfjord skal klare å bli mer effektive?

– Absolutt. Da ammoniakkfabrikken ble nedlagt, satte man seg tøffe mål som mange ikke trodde var mulig å nå. Men dét gjorde vi, og fortsatt har vi potensiale i organisasjonen. Dette er viktige prosesser for å sikre de arbeidsplassene vi har. Og dette er bakgrunnen for de samtalene vi nå har med Meløy kommune.

– Se hele bildet

– Du tenker på eiendomsskatten, som dere mener er for høy?

– Ja, blant annet. Men også andre kostnader – nå vurderer Meløy kommune også en såkalt havneavgift. Vi skal selvsagt betale for oss, men det er farlig å tro at ‘Det er Yara, så det går bra, uansett’. Hvis regningene bare blir større og større, må kostnadene enda mer ned på andre områder.

– Og eiendomsskatten?

– I dag betaler vi 8 millioner kroner i eiendomsskatt hvert år – like mye som alle bedriftene i Mo Industripark tilsammen. Jeg forstår at den kommunale økonomien må bli bedre, men jeg mener politikerne må ta inn over seg et litt større bilde.

– Truer dette kommende Yara-investeringer?

– Det gjør det i hvert fall ikke lettere å få gjennomslag – på 10 år snakker vi om 80 millioner kroner i eiendomsskatt. Og dette er en ekstrabelastning vi ikke trenger de neste årene. Man kan jo tenke seg et Glomfjord uten Yara – det ville bli nærmest kroken på døra.

Arve Jordal

40-årige Arve Jordal fra industristedet Odda i Hordaland har vært fabrikksjef for Yara Glomfjord siden august 2012. Han har imidlertid jobbet for bedriften helt siden 2002, da han som nyutdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi kom til stillingen som prosessingeniør i fullgjødselfabrikken i Glomfjord. Senere jobbet Arve et år i Russland for Yara, og to år i Porsgrunn, før han i 2008 vendte tilbake til Meløy, da til stillingen som produksjonssjef under den nyutnevnte fabrikksjefen Pål Hestad. Fire år senere overtok Arve Jordal samme stilling etter Jyri Rantanen, og i Jordals ledertid har Yara-konsernet investert 1 milliard kroner i driftssikkerhet og forbedring av produksjonen.

Yara Glomfjord

Etter to intense byggeår åpnet Norsk Hydro sin ammoniakkfabrikk og syreproduksjon i Glomfjord i 1949, og produserte mineralgjødsel fra 1955. På det meste var over 620 personer sysselsatt i administrasjon, verksteder/vedlikehold og i produksjon oppe i Haugvika og nede ved fjorden. Norsk Hydro bygde både gjødselfabrikken og lokalsamfunnet Glomfjord, og la grunnlag for at Meløy på 1960-tallet hadde sitt høyeste folketall noensinne, med om lag 7.300 innbyggere. Rundt årtusenskiftet ble verksted/vedlikehold skilt ut i et eget selskap som i dag er en del av tyske Bilfinger, og i 2004 ble så landbruksdivisjonen skilt fra Norsk Hydro og etablert som Yara – i dag det fjerde største selskapet på Oslo Børs. Yara Glomfjord er Meløys største, private arbeidsplass med om lag 190 ansatte, og øker i perioden 2015-18 sin årsproduksjon av NPK-gjødsel og kalksalpeter fra om lag 700.000 tonn til om lag 900.000 tonn.