Det er langt til Eidsvoll og Oslo!

Det var ikke en eneste nordlending å se på Eidsvoll da de signerte grunnloven! Nordlendingen var kanskje avskåret fra en del nyheter og ting som skjedde sørpå, men når det kom til stykket var han en handlingens mann: «Nok prat, no må vi få gjort nåkka her! Om vi ikkje rakk å få sendt folk tel å snekre grunnlov, så ska vi ihvertfaill send nån som kan vær me å regjer!»

Så litt saklig historie nå etter 17. mai: Norge var i 1814 krigsoppgjør etter Napoleons krigen, som skulle gis til Sverige. Men kloke og dristige hoder fant ut at vi nå hadde en gylden anledning til å få egen grunnlov og selvstendighet. Valg til grunnlovgivende forsamling skulle holdes i forbindelse med bededagsgudstjenester i kirkene i det ganske land. Nyheten om valg kom til amtmannen i Finmarken (dagens Troms og Finnmark) 14. april, fire dager etter at Riksforsamlingen var trådt sammen! Lokalvalgene måtte skje i kirken der man hørte til og kunne ikke holdes før mennene var hjemme igjen fra fiske.

Siste gudstjeneste med valgmannsvalg i Nordland ble holdt så sent som 1. juli 1814, i Ofoten(!) Posten kom fram til Tromsø med kunngjøringer om at Grunnloven var vedtatt og Christian Frederik valgt til konge. Da var valgmennene fra amtet alt underveis til Tromsø for å velge representanter til Eidsvoll… Til alt hell hadde den samme postgangen også brakt kunngjøring om at landets første storting skulle holdes i februar 1815. Amtmannen besluttet derfor rådsnart at i stedet for å velge representanter til Eidsvoll, skulle de frammøtte valgmennene velge representanter til stortinget. Norges tre første stortingsmenn ble valgt i Tromsø den 1. august! Men, det var få som snakket om terrorberedskap eller invasjonsfaren fra Sverige.

(Kilder: Arkivverket.no)

I dag blir vi frustrert hvis sneglepost tar 3 dager eller hvis en epost tar mer enn 3 sekunder. Vi har nyheter døgnet rundt og ellers face og snap og google. Bråfort. Det er ikke grense for hvor mye vi har tilgang på av informasjon. Her må følges med for enhver pris. Ei jente fikk vite på facebook at broren var drept i bilulykke, og politiet oppfordrer om å ikke legge ut nyheter og bilder av alvorlige hendelser på nett før de har rukket å ta kontakt med pårørend Kanskje vi har blitt i ivrigste laget? Vi får vite om terror i Frankrike og massakrer i Kongo nesten før det har skjedd. Det er jo kjekt å vite, men hvor går grensen for medfølelsen min? Det skal en del til før jeg blir sjokkert. For Nord-Norge er jo så langt, langt borte!

Nå rett før 17. mai var det folk i Oslo som ikke turte å gå i tog på grunn av terrorfaren. Er det ikke nettopp det terrorister ønsker – å skape frykt? Og så er det paradoksalt, at i land hvor folk virkelig blir undertrykket så stormer de til gatene for å demonstrere for frihet og fred(!) De står opp for noen verdier som mange av oss tar for gitt. Tilbake her på berget så kom 17.mai den, uten at det skjedde noe spesielt.

Jeg gikk i tog, jaså-menn. Og tenker å gå i 17. maitog til neste år og.