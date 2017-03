Landet som glemte å smile

Jeg befinner meg for tiden i Thailand. Eller ”smilets land” som det også kalles. Hvert år kommer det 150000 turister bare fra Norge til Thailand. Mange av dem med et charterselskap som har 14-dagers pakken klar. Fly, hotell og fly hjem igjen. Mange ankommer med høye forventninger og blåhvit hud klar for 2 uker nytelse. Budsjettet er rimelig høyt og gir plenty uttelling siden det meste er billig.

Mat, drikke, utflukter, piratklokker og sykt billige t-skjorter. Det er så mange fristelser at de som selger maten, drikken, utfluktene, piratklokkene og t-skjortene, de må skille seg ut fra de andre. Og hvordan gjør de det? Smiler! De smiler det vakreste smilet i verden. (Det er noen som har dårlige tenner. De kompenserer med sjarm.) Vi blir selvsagt trollbundet og siden budsjettet er rimelig høyt og gir plenty uttelling siden det meste er billig, så tipser vi ”millioner”. Resultat: Mere smil.

Men så skjer det noe. Vi må kanskje på posthuset. Eller på supermarkedet. Eller noe ”uturistisk” noe. Der treffer vi folk som får lønna si uansett om vi legger igjen feriepengene våre der. Skulle tro man kom til et annet univers. Det finnes ikke ett snev av tegn til smil på disse menneskene. Det er snarere motsatt. Drittsur! –Har de glemt å smile, spør jeg meg selv? Jeg lå søvnløs i flere netter og grublet. I Thailand skal jo liksom alle smile. Helst hele tiden. De er jo for svingende ”smilets land”. Hvis de ikke smiler i Thailand, hvordan blir det da i resten av verden?

En dag kom jeg på supermarkedet rett før stengetid. Noen av de ansatte sto for seg selv og pratet. Plutselig begynte de å le. De smilte og lo alle som en. Det var altså håp likevel. Men hvorfor smiler de til hverandre, men ikke til meg? Jeg tok på meg en litt journalistisk mine og begynte å grave litt. Om det var hele forklaringen jeg fant eller bare litt av den, det vet jeg ikke. Uansett fant jeg noe som kan være greit å begynne med. Det er vår feil!

Jeg har en liten liste over ting som får smilene til å blekne:

1. Vi drikker oss fulle, blir bråkete og ufine og vi fornærmer alt og alle som har puls.

2. Når vi blir fulle vifter vi med 1000-lapper og tydelig markerer at vi har penger nok til å gjøre akkurat som vi vil.

3. Vi setter oss ikke inn i skikk og bruk. Vi peker med foten og markerer vår misnøye høylydt. Vi viser ikke respekt for eldre og vil gjerne gå med shorts i tempelet og uten skjorte gatelangs.

4. Vi tegner bart og briller på bilder av kongen.

5. Vi viser tydelig at vi synes at thaiene burde være glade for at vi kommer til Thailand i stedet for å være glade for at Thailand lar oss være gjester i deres land.

Kort fortalt. Thaiene har ikke glemt å smile. De er bare mette på arrogansen mange turister viser når de kommer på besøk. Fikk lyst til å høre på Sputnik. Sputnik er glad i Thailand. Sputnik har en sang som heter ”Lukk opp din hjertedør”. Vet ikke om den handler om Thailand, men bra sagt er det uansett. Og kanskje det er oppskriften for at Thaiene skal huske å smile igjen.