De lærer å lære bort

– Jeg har alltid vært instruktør for lærlinger – jeg liker det. Det er viktig å bidra for å lage gode fagfolk, og så lærer jeg av det selv, også.

Han sitter på første benk i undervisningsrommet her i Glomfjord Industripark. Roger Hedstrøm (51) er veteran så det holder, men vil lære mer. Sammen med kollega Anders Tindvik fra Norwegian Crystals lytter han til instruktøren for instruktørene – Roger Øverås. Han leder disse kursene for lærling-instruktører på oppdrag fra Nordland Fylkeskommune. Og navnebror Roger Hedstrøm er altså på plass – igjen.

– Jeg prøver å være med cirka annethvert år. Man trenger påfyll av nytt, og kursene gir en ekstra ‘spirit’, mener han.

Lærer selv, også

Hver høst inviterer Meløy BedriftsService dem til opplæring og påfyll, de som har tatt på seg å være instruktører for lærlingene i Opplæringskontorets medlemsbedrifter.

– Det er viktig å ta godt vare på lærlingene – det er ikke overalt at dét blir gjort. Jeg vil bidra til at de blir bra fagfolk, forklarer Roger.

– Og så lærer jeg litt selv, også, av å lære bort. Jeg må tenke meg om, svare på hvorfor vi gjør ting sånn og sånn og kanskje sette meg inn i nye ting. Og lærlingene blir raskt en ressurs i produksjonen vår.

Denne torsdagsmorgenen er Roger den ene av 27 lærevillige ‘lærere’ fra Meløy kommune, Solhaug Byggevare, Yara, Nordland Fylkeskommune, Meløy Arbeidstreningssenter, Bilfinger og flere andre Meløy-bedrifter. Kursleder Roger Øverås snakker varmt om Meløy, som har et spesielt godt grep på lærling-satsingen, og som alltid stiller med ‘fulle hus’ når han kommer.

Stor interesse

– Vi oppfordrer bedriftene til å delta med sine folk, og interessen er kjempestor, år etter år. Dette er en viktig del av å gi god opplæring av lærlinger, og bedriftene ser nytten av det – de bruker mye tid og energi på lærlingene sine, selv om de bare kan gi et fåtall av dem jobb etter læretiden, fastslår Thomas Maruhn, leder for opplæringskontoret i Meløy BedriftsService.

Han mener den positive kulturen har spredd seg over år, og at mange bedrifter ser dette som et samfunnsoppdrag.

– Også på formidling av lærlinger er det et veldig godt samarbeid mellom oss, den videregående skolen og bedriftene, sier han.

Den gode operatøren

Roger Hedstrøm har lang erfaring i yrkeslivet – først som elektriker for Elektro i Glomfjord, deretter Meløy Elektro, og ScanWafer og REC fra 2001 til -12. Og fra 2013 tilbake i fabrikken som Norwegian Crystals kjøpte og produserer silisium-ingoter i på femte året.

– Det tar nok et halvt år å lære opp en operatør til å mestre det grunnleggende hos oss på en god måte. Og enten det er en lærling eller en operatør med annen erfaring fra før, så må vi ta det fra bunnen – det vi driver med er såpass spesielt, sier Roger.

– En god operatør er ansvarsbevisst, rolig, ryddig i hodet og arbeidssom. Men aller viktigst er det å kunne samarbeide og se når andre trenger hjelp. Og så er vi helt avhengig av å ha godt miljø på jobb, at vi har det trivelig og greit – så en operatør må klare å være positiv, se lyst på ting, mener han.

Bendik – kald i hodet

– Jeg kjenner på ansvaret, ja, og blir litt stresset av og til fordi det er så mye å huske på. Men det er om å gjøre å holde hodet kaldt, så går det bra!

Bendik Selstad (18) har passert sine første seks måneder i ingot-fabrikken til Norwegian Crystals i Glomfjord. Etter to år med mekaniske fag ved den videregående skolen, ble han den ene av de fem første lærlingene i bedriften fra september i fjor – produksjonsteknikk er faget.

– Det er masse å huske på, og noen dager er det veldig mye med mange snuinger og feed og alarmer som går på på ovnene, ramser han opp.

– Da er det bare å holde hodet kaldt!

Ny Næring møter den unge karen på skift 5 i ovnsområdet, sammen med Roger Hedstrøm, som er operatør på skift 3 og har lang erfaring som instruktør for lærlinger.

– Bendik er den første som møter på jobb om morran, og dét i seg selv er en flott egenskap! skryter Roger.

Allerede har den unge og dyktige lærlingen gått fra å ha ansvaret for fem over til nå 10 – der oppgaven er å overvåke den avanserte prosessen der de verdifulle stavene trekkes fra digelen med kvarts-råstoff i bunnen av ovnen. Med jevne mellomrom skal den tømmes og lades på ny.

– Det er store verdier vi har med å gjøre, og dét skal man ha respekt for, men ikke bli redd for å gjøre jobben. Bendik virker å ha god oversikt og er rolig, så dette lover bra. Uansett er vi alle ulike, og skal utfylle hverandre og hjelpe, mener Roger instruktør.