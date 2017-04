Kreativ Sagadronning

Denne saken sto på trykk i Framtia i februar 2012.

Astrid Åsjord fra Engavågen er ikke helt som andre 74-åringer. Med raske bevegelser og en enda kvikkere replikk tar hun luven fra de fleste. Hun har en hobby, hun syr bunader. Til nå har 600 av dem vært innom Astrids hender. Minst!

Tåka ligger trolsk over havkanten, og sola truer med å sprenge seg gjennom disen denne vakre vinterformiddagen. På trappa blir vi møtt av en rødbrannet katt som ser på oss med skeptiske øyne. Innenfor døra venter Golden retrieveren Mira. Og så Astrid da. Et fyrverkeri av en kvinne. Med hvitt hår som er blåst kledelig til alle kanter, og ett raskt og vennlig smil.

-Kom inn, dere må ikke tro at dere bare skal få kaffe her. Dere skal spise også!

Først litt alvor

-Ja det er vi som bor her nå, jeg og pus og Mira. Oddmund, mannen min er på sykehjemmet. Han er dement. Og har parkinson. Jeg klarte ikke ha ham hjemme mer.

Astrid snur ryggen til, og legger mer ved i ovnen. Det er gråt i stemmen.

-Det er tungt å tenke på at det var jeg som fikk ham inn der. Det var jeg som skrev søknaden. Vi har vært gift i snart 54 år. Å beskrive hvordan det føles å overlate mannen sin til andre, det er umulig. Jeg tror ikke det går an for andre å sette seg inn i det.

Astrid er hudløs et øyeblikk. Hun ser ned i hekleduken som ligger sirlig plassert på bordet mellom oss.

-Jeg vet at han har det veldig bra. Han liker å bli stelt med og er glad i pleierne. Oddmund er så snill at han aldri protesterer på noe.

Bunadskarrieren begynner

Astrid og Oddmund har tre barn, seks barnebarn og ett oldebarn.

-Jeg sydde min første bunad da jeg var 18 år. Den var til meg selv. Etterpå solgte jeg den. Jeg var ikke helt fornøyd og hadde lyst på ny.

Artrid dekker bordet samtidig som hun forteller.

-Det var etter at den mellomste gutten Billy, var født, at jeg virkelig startet å sy bunader. Marit Enga, som var pleier på fødestua da jeg nedkom, nevnte at hun hadde lyst på bunad til 17. mai. Billy ble født i mars. Til nasjonaldagen hadde Marit bunad.

Astrid har fått øye på en flekk på kjøkkeninnredningen og reiser seg og tørker den vekk før hun fortsetter.

-Jeg er ikke turbo. Jeg er bare flittig! En søster av meg er helt turbo, hun kan umulig gjøre noe i sakte tempo.

Astrid ler en rungende latter. Dette er morsomt.

-Jeg mener selv at jeg kan gjøre ting rolig, men jeg holder alltid på med noe. Det er nok derfor jeg produserer såpass mye som jeg gjør.

Arbeidsjern

-Jeg har mange prosjekt på gang samtidig. Men jeg leverer alltid til avtalt tid.

Astrid drikker kaffe og nøder oss til å spise mer. I går hadde hun ett spontant koldtbord for 25 stykker og deilige rester kommer oss til gode.

-Ikke en gang har jeg blitt sittende med skjegget i postkassen. Jeg har ilagt meg selv en straff hvis jeg ikke får ferdig en bunad til fristen. Da spanderer jeg 1500 kroner til kjøp av kjole til den det gjelder. De pengene har jeg til nå fått beholde selv.

Astrid spretter opp og henter ned bilder fra veggen. Ett viser hele familien samlet i bunader som Astrid har sydd.

-Jeg liker ikke å bli stresset. Jeg bruker å forsikre kundene om at alt kommer til å bli levert. Og så må de lære seg å ikke mase. Jeg har kontroll.

Liker utfordringer

Astrid ser muligheter der andre ser hindringer.

-Utfordring er gøy! Jeg elsker å plages litt og så finne løsning på ting som i utgangspunktet virker umulig.

Astrid har reist seg opp og står midt på gulvet. Hun gestikulerer ivrig mens hun forteller.

-Den morsomste oppgaven jeg har hatt, er en dame som kom og skulle ha sydd ut bunaden. Hun hadde fått den til konfirmasjonen, men hadde av diverse grunner fått økt livvidden med 25 centimeter. I tillegg var bunaden altfor kort. Det styggeste jeg ser er bunader som når midt på leggen.

Astrid er levende til stede i det turkise kjøkkenet, hun husker godt.

-Jeg forsøkte faktisk å få damen til å få sydd seg nytt skjørt, men hun nektet. Heldigvis hadde hun flotte rester av bunadsstoffet, så det endte med at jeg klarte å gjøre bunaden både lengre og romsligere. Jo mer hodebry for meg, jo bedre. Jeg klarte det jeg, og damen ble fornøyd hun.

Mer enn normalt kreativ

Astrid viser oss inn i bestestuen. Her er sofa og stoler som i de fleste andre stuer. Bare med en vesentlig forskjell. Astrid sine møbler er brodert. Av Astrid selv. Og teppene på gulvet er håndknyttet.

Også det hennes verk.

-Jeg liker å drive på med litt forskjellig. Det er spennende å prøve noe nytt.

Astrid henter frem en nydelig rød drakt som vi ikke har sett maken til før.

-Det er en sagadrakt. Jeg har sydd den selv. Det tok meg ni år. Nå skal det nevnes at jeg sydde 150 andre bunader i mellomtiden.

Astrid kler seg i drakten og må ha hjelp til å lukke de mange knappene i ryggen.

-Første gangen jeg brukte den var på en fest på menighetshuset. Det var en mann der som kalte meg en Sagadronning. Og slik følte jeg meg også.

Drakten er utrolig forseggjort, med broderier fra Norrøn mytologi både på belte og rundt hele stakken.

-Her er både Ormen Lange, dødelige slag og hester og lik og jeg vet ikke hva. Den er kostbar. For 60000 kan du få maken.

Astrid retter seg opp i ryggen, hun er vakker, verdig og bærer alderen sin godt.

-Jeg jogger, trener på Nordtun og bruker kroppen i naturen.

Hun nikker mot en hylle på veggen, der 9 fjelltrimkrus står sirlig plassert.

-Det er viktig å holde seg i form. Og jeg hater sengen min. Jeg liker ikke å sove, jeg har ikke tid.

Takk Gud for Avisa Nordland

Astrid er alene hjemme nå og har bare sin egen inntekt å stole på.

-Jeg har i alle år hatt Avisa Nordland, for jeg liker å følge med på det som skjer. Men nå tenkte jeg at jeg ble nødt å si den opp. Jeg følte ikke at jeg hadde råd til å ha den lenger. Jeg bestemte meg for å levere inn en Joker på butikken og endte jammen opp med å vinne.

Astrid flirer høyt og legger hodet bakover mens latteren runger gjennom rommet.

-Tenk jeg vant 2090 kroner, og avisen kostet 2080 kroner.

– Vet du hva, da takket jeg Gud for Avisa Nordland, ja så sannelig gjorde jeg det. Jeg tror jeg fikk hjelp der!

17/1

Denne saken ble først publisert i Framtia i februar 2012. Oddmund, mannen til Astrid døde februar 2013.