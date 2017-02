Krafttak mot stupende søkertall

Vi står i fare for å miste kjemiprosesslinja. Ungdommene søker seg vekk fordi media har skapt et negativt vrangbilde av olje- og offshorenæringa, mener studierektor Fagervik.

– Industrien trenger mer folk enn det som utdannes. Nå når skolen sliter med søkertallene må vi stille opp med det vi kan for å snu utviklingen, sier fabrikksjef Jordal.

Mediaomtalen av olje- og gass-bølgedalen har tegnet et alvorlig feilbilde, mener skolelederen og industrilederen. Lokale ungdommer vender ryggen til prosessindustrien. De tror ikke lenger bransjen kan tilby trygge jobber.

– Dette er helt feil. Statoil skal drive virksomhet på norsk sokkel i minst 40-50 år til, og er helt avhengig av operatører for å drive sine installasjoner. De tar inn over 150 lærlinger hvert år, der 71 er i kjemiprosessfaget, og 20 av dem skal være fra Nord-Norge.

I dag utdannes det om lag 45 elever i faget her i landsdelen, mens det totalt er omtrent 300 læreplasser tilgjengelig, forklarer studierektor Kjetil Fagervik ved Meløy videregående skole i Glomfjord.

– At leverandørindustrien er rammet av situasjonen, betyr ikke at offshore-næringene ikke trenger folk. Og, den landbaserte industrien i Norge trenger mer folk enn det som utdannes, fastslår fabrikksjef Arve Jordal hos Yara Glomfjord.

Nå danner de felles front. Gjennom en egen prosjektgruppe der også Cargill deltar, skal de i vinter og vår forsøke å justere virkelighetsoppfatningen hos unge i Meløy-regionen.

Faller som stein

Det alvorlige bakteppet er at søkingen til kjemiprosesslinja i Glomfjord har falt som en stein siden 2014. Der han før hadde 30 elever og to fulle klasser på hvert av de to trinnene, har Kjetil i år bare 7 elever på førsteåret. Dette betyr et ubehagelig lite avgangskull neste vår.

– Vi må ha minst 8 elever for å kjøre egen klasse, og denne trenden skal ikke fortsette lenge før fylket flytter studietilbudet til Bodø. Og de som reiser til Bodø kommer sjelden tilbake, det har jeg sett gjennom 10 år som lærer ved Bodø videregående, sier Kjetil.

– Dette er også negativt for det lokale næringslivet og deres rekruttering. Vi var på utdanningsmessene i Brønnøysund og Sandnessjøen forrige uke, og skal til videregående skoler og 10. klassinger i Indre Salten, der de har industri, men ikke dette utdanningstilbudet.

Lokal utdanning best

Arve Jordal roser opplæringssamarbeidet med skolen og det lokale opplæringskontoret. Til enhver tid har han om lag 20 lærlinger i gjødselvirksomheten, og ansetter hvert år noen av dem. De fleste har bakgrunn fra klasserommene hos Kjetil, og i samarbeid med Yara er de attraktive på arbeidsmarkedet etter fire år i Glomfjord.

– Selvsagt kan vi rekruttere fagarbeidere utenfra, men vi ser over tid at den beste utdanningen av folk er den kombinasjonen vi her har med to år skole og så to år hos oss som lærling.

– Dette har rullet litt av seg selv i mange år. Når skolen nå sliter med søkertallene, må vi bidra med det vi kan for å snu dette, sier fabrikksjefen.

Han deltar i prosjektgruppen som nå har laget egen brosjyre for å nå ut med sitt viktige budskap.

– Veldig viktig at Yara bidrar, og også Statoil, som i mange år har kunnet velge og vrake blant de sterkeste elever. Nå er situasjonen annerledes, og Statoil er også bekymret, slår Kjetil fast.

Foreldrene påvirker utdanningsvalget, og foreldrene er skremt av offshore-bølgedalen, mener tre som satser på kjemiprosess.

Har trua

De tror på prosessindustri, og valgte utdanning deretter. Emilie Werningsen (16), Anne-Gina Mehus (16) og Hans Bertheussen (19) satset på kjemiprosesslinja i Glomfjord til tross for bølgedalen offshore.

– Jeg har en pappa og to onkler som jobber i olja, og en søster og et søskenbarn på land hos Borregaard i Sarpsborg, sier Emilie.

– Så det de forteller meg, gjør at jeg vet at dette er en trygg vei å gå. Selv har jeg mest lyst på en jobb på land, men vi får se hvordan jeg trives der jeg havner som lærling.

Anne-Gina ville i utgangspunktet til studiespesialisering, men etter hospitering ved skolen i Glomfjord fikk hun sansen for kjemi-delen.

– Jeg synes det er veldig artig med prosesser, og å styre anlegg. Så kan jo bli mer utdanning, men i utgangspunktet vil jeg bli prosessoperatør.

De tre ungdommene er enig om at foreldrene har stor innvirkning på utdanningsvalget, og at offshore-bølgedalen nok har skremt mange bort fra kjemiprosess.

– Jeg for min del mangler bare læretiden for å få fagbrev. Men, med det som skjedde har jeg heller siktet meg inn på laboratorium-fagene, og er lærling hos Labora i Bodø – det største laboratoriet i Nord-Norge, forteller Hans.

– Er dere gode ambassadører for faget, da?

– Vi prøver. Flere 10. klassinger som var her på hospitering, virket interessert – men det blir spennende å se, sier Emilie.