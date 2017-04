Kraftjubiléet er i gang!

– Vi holdt på å avlyse pga. været, og hadde egentlig bestemt at åpningskonserten skulle flyttes innendørs. Men da ismusikeren Terje Isungset kom og fikk se den fine is-scenen som var satt opp, sa han at vi er nødt til å være ute.

Hanne Barvik ved kulturenheten i Meløy kommune sier at med litt organisering og parasoller fikk de det til. Hun berømmer alle de frivillige som har stått på for å få arrangementet vel i havn.

– Vi fikk det til – og det er vi stolte av, sier kulturkonsulent Hanne Barvik.

Berømmer den store innsatsen fra de mange frivillige, samt engasjerte barn og unge som har bidratt med iskunst, gjør også Anne Marit Olsen.

Hun er med i komitéen for Meløys kraftjubileum:

– Vi er veldig fornøyd – tross det røffe været, sier hun.

Stort engasjement

Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps hentet ut is fra Svartisen, og Peder Istad med mannskap dro til Selstadvatnet og samlet mer is. Til sammen har iskunstnerne vært i konstant sving i seks hele dager, og håndtert hele 40 tonn knallhard is.



– Vi har vel knapt nok arbeidet under så tøffe forhold før. Vanligvis klarer vi oss med 20-25 tonn for å bygge et slikt islandskap. Det gikk ut på å berge isen hele tiden – fra sol og regn. Det er vanskelig å bygge under slike forhold, og vi måtte beskytte isen med presenning, fotballmål og stillas. Men vi fikk enormt god hjelp!

Det sier en sliten, men glad Peder Istad mens vi står og betrakter den vakre portalen, dekorert med iskunst-bidrag fra barnehager og skoler i Meløy.

Se min skulptur!

– Lise Tostrup Kristensen (6) og de andre elevene i 1. klasse ved Glomfjord skole har laget skulpturer ved å fryse ned vann i kopper og diverse former.

– Vi fikk ha pynt oppi vannet. Min kopp fylte jeg med glitter, paljetter, sitron og ei kongle. Har du lyst til å se den? Jeg må gå og se om jeg finner den først, så får du se, sier Lise ivrig.

Hun forteller at de brukte en av kunst- og håndverktimene til dette, og at det var artig.

– Her er den! Jeg måtte lete litt, men jeg fant den til slutt, sier Lise stolt.

Hennes isskulptur – sammen med mange andre – er plassert inni en portal opplyst både nedenfra og bakfra. Lyssettingen er et kapittel for seg. Islandskapet rundt Meløy Kulturhus er som en eventyrverden takket være LED-belysningen inni skulpturene!

Magisk stemning

Terje Isungset er en internasjonalt kjent musiker, perkusjonist og komponist. Sammen med Maria Skranes sin nydelige sangstemme, Anders Åsebøs bidrag på «is»ofon fremførte han åpningsfanfaren på ishornet sitt, og bidro til en magisk og trolsk stemning denne hustrige fredagskvelden.



– Is-instrumentene er vare for nedbør og vind, sier Isungset, som hele fredagen oppholdt seg i 22 minus på fryserommet til Joker Glomfjord for å lage is-instrumenter.

Is-instrumentene ishorn, isofon og iceridoo er antakeligvis laget av 140 000 år gammel is.

– Stedets is er spennende å høre på! Jeg har veldig lyst til å takke Svartisen – i tillegg til naturen og Meløy kommune, som har stelt i stand dette arrangementet, sier han avslutningsvis fra scenen.

– Det er veldig eksotisk å få muligheten til å spille på isbre-is. Åpningsfanfaren er skrevet kun for en besetning på tre, men:

– Stykket kan arrangeres for større besetninger – helt klart, avslutter Isungset.

Lokale bidrag

Konferansier Karina Krogh skrøt av publikum som sto fjellstøtt og hørte på konserten i det røffe været. Lystoget som gikk fra kirka til et lyssatt område rundt Lille Glomvann var et flott skue i mørket.

– Ingen meløyfjæring har latt seg knekke av det dårlige været, sa Karina Krogh optimistisk fra scenen.

Det skulle også gjelde for tenoren John Kristian Karlsen fra Sørfold. Sammen med Meløys kantor Magne Hanssen på piano hadde de svært vanskelige forhold da de fremførte sine tre kraftfulle operanummer. Men de sto han a’!

På motsatt side av is-scenen danset Meløy Kulturskoles heftig til «Baby» av Justin Bieber. Publikum ble invitert med, og mange fulgte oppfordringen for å holde varmen.

Avslutningsvis sang Glomfjord Jentekor, for anledningen i arbeidstøy, «Bruremarsj fra Lødingen» og «Venner» av Halvdan Sivertsen, samt «Proud Mary» av John Fogerty. En flott avslutning på en kraftanstrengelse – spesielt for de tekniske arrangørene!