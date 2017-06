Kokken Kurt er klar

Etter fire år i Telemark innland innså han at det gikk an å savne måsen. Hjem til Meløy, og vips! Jobb som kokk.

Det nye fjeset og de to kompetente kokkehendene i Meløy BedriftsService tilhører Kurt-Ove S. Andreassen. Født og oppvokst på Halsa, men har i vinter på et vis oppdaget Meløy på nytt.

Helt nydelig

– Det er helt nyyydelig å være tilbake. Jeg trodde ikke jeg skulle savne lyden av måsen, men etter å ha bodd fire år i Åmot i Telemark, skjønte jeg at dét hadde jeg gjort! smiler 27-åringen mellom matbrett og kasseroller i Meløy BedriftsService sin kantine i Glomfjord Industripark.

Dette kan han. Kurt-Ove tok fagbrev som institusjonskokk etter skolegang i Bodø og læretid ved Vallsjøen Alders- og sykehjem. Og så:

– I Telemark jobbet jeg for Heimat, som har hotell, restaurant og to veikroer. Det kunne komme 4-5 turistbusser uanmeldt hver dag, så det var veldig hektisk.

Hektisk er best

Heimat måtte nedbemanne i fjor, og Kurt-Ove tilbød seg å gå, siden han ikke var etablert med familie. Han flyttet hjem til Halsa, og så fram til ferie etter fire år i Åmot nesten uten tid til ferie.

I Meløy ble han i vinter ansatt som kokk, både i kantina og i Brestua ved Engenbreen.

– Du må ha lidenskap for mat og ha godt humør. Og et klart hode, slik at du klarer å planlegge godt – ikke bli stresset når det koker rundt deg, sier han om jobben som kokk.

– Jeg liker at det er hektisk – det er da jeg trives best! slår han fast.