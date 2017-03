Klart for datalagring

Databehandling er verdens sterkest voksende industri, og Nord-Norge er blant verdens beste områder for den raskt-voksende bransjen datalagring. Til slik bruk selger Meløy-ordføreren nå inn et tomt og pent brukt industribygg i Glomfjord.

– Dette er et meget sterkt strømpunkt, all infrastruktur er på plass, det er rikelig med areal og bygget står på sterk og stabil grunn, markedsfører han, Meløys ordfører Sigurd Stormo (Ap).

Han har invitert Lasse Bang til Glomfjord. Lederen i selskapet Arctic Host leter nemlig etter mulige tomter for å etablere serverparker, eller datalagring, for en industri i sterk vekst.

– Her har du et ledig bygg som nærmest er klart til å tas i bruk! smiler Sigurd, som også er styreleder i Meløy Utvikling KF.

Lasse liker det han ser. Nemlig det tomme bygget etter SiC Processing, som til 2012 produserte slurry for REC.

Helt innafor

– Ja, jeg liker bygget veldig godt. Server-utstyr er sensitivt, så det er viktig og bra at det står på stabilt fjell. Det kan være høyaktuelt for et en mindre etablering, men så er det jo rikelig med plass for å bygge ut, fastslår Lasse etter befaringen.

I sine to siste år som omstillingskommune sørger Meløy nå for å tilrettelegge ‘nøkkelklare’ næringsområder i både Glomfjord, Kilvika og på Halsa. Men i Glomfjord Industripark, der står det altså allerede et 23 meter høyt og nesten ubrukt industribygg og bare venter på å bli tatt i bruk! Den tidligere slurryfabrikken stod ferdig vinteren 2009 og har et totalareal på 7.600 kvadratmeter. Bygget eies av BodøGruppen, og håndteres i dag av SpareBank1 Nord-Norge Invest.

– Beliggenheten er ‘innafor’ – ikke altfor langt unna internasjonal flyplass, og grei tilkomst med båt, konkluderer Lasse Bang.

Enorm vekst

I Glomfjord tilbragte han denne formiddagen og en lunsj med ordføreren og Per Frøskeland (H) fra den politiske opposisjonen. Og Leif Kristiansen, som leder industriparkdriften for Yara.

– De 5 største selskapene på amerikanske børser er i dag dataselskaper. Databransjen er verdens mest-voksende industri i mange år framover, og behovet for datalagring er enormt. Facebook etablerer enorme serverparker i Nord-Sverige og Danmark, og Apple og Google tenker også stort. Her har Nord-Norge en fordel, forklarer Lasse.

Nærmere bestemt voldsomme mengder overskuddskraft. Bare Nordland sørger for 5-7 terrawatt-timer med overskuddskraft hvert år – hele Bodøs årsforbruk er til sammenlikning 0,8 terrawatt.

– Det er heller ingen ulempe med kjølig og relativt stabilt polarklima, i et land med stabile forhold og høyt brutto nasjonalprodukt. Og Norge er rangert som det nest beste landet i verden for slike etableringer, fortsetter Lasse Bang.

Klargjør for industri

Omstillingsleder Stormo vil gi full gass i arbeidet for industrielle etableringer og rikelig med nye arbeidsplasser til Meløy. Derfor klargjøres i år grusbanen ved Meløy Fritidsbad, 40 dekar ved Holandsfjorden i Kilvika og et område i Æsvika på Halsa. Smoltanlegg i Kilvika er et soleklart mål, men også datalagringssenter i Glomfjord.

– Med etableringen av Glomfjord Hydrogen har Meløy vist at vi vil være i tet på det grønne skiftet, og både datalagringssenter og smoltproduksjon passer perfekt, mener Sigurd.

– Nå skal deres områder sjekkes ut i forhold til en rekke tekniske spesifikasjoner, og så er det vår jobb å selge dette inn for dem som skal ta beslutninger videre. Målet er at vi i løpet av året kan promotere konkrete områder i Salten for dette markedet, avslutter Lasse Bang.