Klargjør for store etableringer

Smoltanlegg i Kilvika, datalagring i Glomfjord. Ordfører Sigurd Stormo engasjerer seg tungt i næringsutvikling, men trenger innflyttingsklare tomter.

– Vi trenger nye og store næringsarealer som er klare til å tas i bruk. De vi ønsker å lokke til oss velger noen andre dersom de må vente i flere år, understreker ordfører og omstillingsleder Sigurd Stormo.

Han har hatt dette på arbeidslista lenge. Nå blir det gjennomføring.

– Omstillingsstyret har gitt 600.000 kroner til prosjektet der plan og kommunalteknikk i Meløy kommune tilrettelegger tre områder, sier han fornøyd.

Utreder nytt smoltanlegg

Det første og kanskje aller mest spennende området er Kilvika. Det er nemlig slik at Nova Sea, som står bak Sundsfjord Smolt i Gildeskål og Helgeland Smolt i Rødøy, skal bygge nok et smoltanlegg, tilsvarende de to nevnte. Kilvika i Meløy kan være kandidat, og Sigurd Stormo ønsker å gi Nova Sea et tilbud de ikke kan si nei til.

– Det som uansett blir viktig nå er å regulere og klargjøre et romslig område i Kilvika som kan huse ulike typer næringsvirksomhet, mener Sigurd.

Fra fotball til næring

Område to ser du også avbildet i denne artikkelen. Grusbanen i Glomfjord, altså et område på nær 10.000 kvadratmeter rett over veien for Meløy Fritidsbad.

Yara-eiendommen står tom etter å ha vært brukt som massedeponi siden M3 Anlegg sprengte tomt for SiC Processing i 2008. Det tredje området Sigurd Stormo vil ha klargjort ligger i Æsvika på Halsa, altså et Torrissen-eid område nær Aminors flekksteinbit-produksjon.

– Mitt mål er at vi om fem år skal ha landbasert smoltanlegg i Kilvika og datalagringssenter i Glomfjord, fastslår Sigurd Stormo.