Kjøkkenet skal oppgraderes

Sist kommunestyremøte etterspurte representant Kain Nymo en oppgradering av kjøkkenet ved Meløy kulturhus. Han pekte på at lokaliteten i dag er lite egnet for å lage mat til mange personer. Nymo fikk svar fra ordføreren som orienterte om at man nå er i en prosess med utskifting av komfyrer og steiketopp. I den forbindelse skal det også vurderes innkjøp av øvrig utstyr som trengs for å ha et funksjonelt kjøkken. Utgiftene vil bli belastet kulturenhetens budsjett.

