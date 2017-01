Jakter det gule beltet

Ingeli Svendsen bruker dette skoleåret på folkehøgskole for å teste ut om kickboksing er noe å satse på. Målet er å ende opp med gult belte.

Tekst: Vegard Knudsen, for Skogn Folkehøgskole

19-åringen fra Ørnes i Nordland har studert i hele landet. Dette skoleåret er hun elev på Kickboxing og fitness-linja ved Skogn folkehøgskole. Skolen ligger i ei lita bygd i Nord-Trøndelag, sju mil nord for Trondheim. Og her har Ingeli funnet seg godt til rette, som en av 18 elever i kickbokseklassen.

– Jeg gikk grunnskolen hjemme på Ørnes og flyttet til Grimstad for å gå videregående skole der sammen med ei venninne. Jeg forelsket meg i Sørlandet og bodde der i tre år. Etter det var jeg motivert for å ta et treningsår og prøve noe helt nytt. Derfor falt valget på Skogn folkehøgskole og kickboxing. Samtidig som det var litt nærmere hjemme, forteller nordlendingen.

– Skogn er bittelite, men jeg trives uansett godt her på skolen. Trøndere er mer lik oss nordlendinger enn sørlendingene, smiler hun.

Glad i å trene

Ingeli har alltid vært glad i å trene, og trening blir det nok av dette skoleåret. De trener kickboxing flere timer om dagen, bruker mye tid på styrke i treningsrommet og går på toppturer som valgfag.

– Jeg ser på meg selv som en aktiv person og her får jeg virkelig utviklet meg om idrettsutøver. Vi trener hver dag, på alt fra balanse, styrke, utholdenhet og teknikk. Målet er å gradere meg til gult belte i løpet av året. Og samtidig finne ut av om kickboxing er noe å satse på videre, sier hun.

– Dette året blir på mange måter en slags selvrealisering for min del. Jeg utfordrer meg selv på mange ulike måter.

Rekordkull

Vidar Moe er linjefagslærer på skolen og har en lang merittliste som aktiv utøver, både nasjonalt og internasjonalt. Brønnøyværingen gikk lærerutdanning i Levanger og har vært en pådriver for den lokale kickboxeklubben. Nå er alt fokus rettet mot å utvikle nye talent og utøvere innen idretten han brenner for.

– Jeg var med og startet opp denne linja i 2010. I gjennomsnitt har vi 12 til 14 elever hvert år, men i år er vi hele 18 elever. Det er det største kullet noensinne, forteller Moe.

Hovedmålet til læreren er at elevene skal komme ut på den andre siden av skoleåret med bedre selvtillit.

– De færreste av elevene er her for å satse seriøst på kickboxing. De har et ønske om å bli bedre trent og få en smak av idretten. Noen har så klart et mål om å gå ut og konkurrere etter hvert, men mitt mål er at de skal få bedre selvtillit og ha en positiv opplevelse av å gå her, sier Moe.

Viktigst å delta

Ifølge Ingeli er det ikke noe stort prestasjonspress i klassemiljøet.

– Nivået er overkommelig for de fleste, enten man er nybegynner eller har litt erfaring. Det kommer helt an på hva du legger i det sportslige selv. Det viktigste er at alle skal ha det bra og utvikle seg ut i fra sitt eget ståsted.

Miljøet er minst like viktig som det sportslige og faglige, skal vi tro både lærer og elev.

– Vi er alle som en stor familie. Lærerne er dritkule og Vidar spesielt. Han er en fantastisk flink lærer. Han legger opp et løp slik at alle kan føle mestring og ingen dag er lik. Ved siden av treningen har vi valgfag og ulike sosiale aktiviteter. Nå før jul har vi øvd til en felles julekonsert og de som har lyst, deltar på isbading gjennom hele året. Det er noe å gjøre for alle uansett interesser, skryter Ingeli.

Godt miljø

Det er totalt 90 elever på skolen som i tillegg til kickboxing tilbyr linjer med håndball, jakt og fiske, film og friluftsliv, og foto.

– Det er alle slags folk som går her og i starten var det litt dialektforvirring. Men miljøet er veldig bra. Det er ingen «klikker» og alle henger med alle. Du har alltid folk rundt deg og det er alltid noe å finne på.

Høydepunktet for elevene på kickboxing er en tre uker lang treningsturen til Phuket i Thailand på vårparten, med besøk på Tiger Muay Thai and MMA-camp. Det er noe både elever og lærere ser fram til.

Kampsport-mekka

– Tiger Muay Thai er kjent for sine profesjonelle instruktører som er alt fra UFC-stjerner til kjendiser innen fitness. Hit kommer alt fra amatører til profesjonelle utøvere. Man finner ikke et bedre sted i verden for å trene kickboxing, sier Moe.

Det er kun to folkehøgskoler i landet som tilbyr kickboxing, og det er Skogn og Stavern.

– Stavern er en kristen folkehøgskole, mens vi er frilynt. I så måte er det et begrenset utvalg av linjer som tilbyr kampsport, sier Moe.

Uavhengig av satsingen på kickboksing er Ingeli klar for nye studier neste høst.

– Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal studere videre. Jeg skal finne ut av det i juleferien. Kanskje blir det jusstudier eller politihøgskolen, sier Ingeli.