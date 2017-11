INVIS viktig i Bodø

Stadig nye, spennende og krevende oppdrag for ingeniørene i INVIS. I høst er det Brian Brun som er sentral, når et heeeelt spesielt bygg i Bodø reiser seg…..

– Prosjektlederen hos hovedentreprenør Gunvald Johansen Bygg sier at det er Bodøs mest kompliserte tak, smiler Brian Brun.

Han har akkurat tatt oss med på tur gjennom bygget. Altså på skjermen, i sitt avanserte 3D-modelleringsprogram. Hvilket bygg? Jo, det monumentale rådhuset som nå reises i Bodø sentrum.

Det MÅ passe!

– Tenk deg at du står i tomta der, og 10 mann løper rundt deg – nå er nemlig de 40 meter lange stålkonstruksjonene ankommet – de skal heises opp og monteres. Og så passer de ikke!

Brian Brun humrer litt, men innrømmer at han kjenner det i litt i magen. Han har nemlig en viktig rolle nå. På vegne av INVIS skal han tegne og tilpasse stålkonstruksjor i et bygg til over en halv milliard kroner. Alt MÅ passe, på millimeteren.

– Det begynte med at jeg skulle hjelpe til med taket, og endel kompliserte detaljer der. Men så er jeg dratt med videre i hele stålkonstruksjonen på bygget, og da blir det mange timer med tegning og tenking for å få alle detaljene på plass, forklarer Brian.



Frakt: kjempeproblem

Det begynte med Finneid Sveis på Fauske. Finneid Sveis leverer stålkonstruksjonene til ny-rådhuset. Og Finneid Sveis kjenner INVIS fra mange oppdrag i Glomfjord.

– De ringte oss i juni. Om vi kunne hjelpe med å tegne endel detaljer på hovedsøylene, og på taket?

– Alt skulle nemlig lages i verkstedet deres på Fauske, og da blir frakten en flaskehals for dem . For straks noe blir mer enn tre meter bredt, er det et kjempeproblem å få fraktet gjennom tunnelene mellom Fauske og Bodø! Og så er det tiden – elementene må transporteres og monteres raskt, og ikke minst MÅ det passe når det kommer fram, nikker INVIS-ingeniøren.

Simulerer først

Nye Bodø rådhus er blant de mest omtalte og påkostede byggeprosjektene i Nordland på mange år. De lengste konstruksjonene som skal løftes er 30 meter lange, og så tunge at når de først er løftet på plass, så blir de der.

– Som du skjønner stiller dette store krav til nøyaktighet, så når vi har tegnet og modellert ferdig, simulerer vi løfteprosessen for å sikre at det passer. Det er vi som må bestemme når og hvordan løftejobben skal gjennomføres.

Lett å forstå at han kjenner det litt i magen. Men: INVIS-ingeniører som Thomas W. Moen, Bjørn Tore Hansen, Tor-Christan Kristiansen og altså Brian Brun, de kan dette. Både å ha is i magen, å få det til å millimeter-passe, og å styre tunge løft.

Viktig Yara-erfaring

– Helt klart at all erfaringen vår fra Yara i Glomfjord kommer godt med, og oppdrag på offshore-installasjoner, nikker Brian.

Men innrømmer at selv om han vet det passer, dobbeltsjekker og trippelsjekker og kontrollmåler han eget arbeid i ulike dataprogrammer, før tegningene sendes til verkstedene.

– Alle i staben er støttespillere for meg underveis. Det er klart vi synes det er veldig artig for INVIS å ha en såpass viktig rolle i et så stort om kjent prosjekt, smiler han.

Denne saken er hentet fra oktoberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.