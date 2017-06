INVIS signerte Johannes

Offshore-nedturen tvang INVIS til nedbemanning, og regnskapstallene var røde. God nyhet nå: pen pluss i fjor, og engineering-bedriften ansetter sin nummer 9.

At Johannes har fått seg jobb som ingeniør hos INVIS, er hyggelig for ham og en hyggelig personalnyhet i Glomfjord Industripark. Men, det dreier seg også om noe gledelig i en litt større sammenheng:

– Vi velger å tro på en del positive signaler fra nettverkene våre, og at det dermed er rom for å få med én ekstra på laget, forklarer han nyansettelsen, daglig leder Pål Einar Olsen i INVIS.

– Joda, jeg er nyutdannet og kjenner til verktøyene. Men det er mye komplisert å sette seg inn i – bra at jeg har gode kolleger i bedriften, smiler nyansettelsen, Johannes Pedersen (25).

Han har fått kollega Harald S. Martinussen (32) som sin egen mentor i arbeidet med industrimåling, skanning og 3D-modellering.

Signaler og langtidsutleie

Den litt større sammenhengen er at mens INVIS måtte tåle tøffe tak i offshore-bølgedalen – 14 ansatte ble til 8 – så titter sola nå fram bak skydekket. Pål Einar forklarer:

– Etableringen vår på Mo og nettverket vårt der, pluss samarbeidet vårt inn mot havbruksnæringa – vi har fått flere signaler som kan bety positiv ordretilgang. Dessuten er én av våre ansatte nå langtidsutleid til Norconsult. Dette er bakgrunnen for at vi nå har skrevet kontrakt med Johannes.

Hovedpersonen har jobbet som vikarlærer på Ørnes det siste året, etter at han var ferdig utdannet ingeniør i maskinteknikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2014.

Flere hundre søker

– Det er vanskelig å finne jobber som maskiningeniør nå – det er gjerne flere hundre søkere på hver stilling, og selv de med 20 års erfaring fra for eksempel offshore, sliter. Jeg er veldig fornøyd med å komme til INVIS! forklarer Johannes.

– Nå skal jeg få kontroll på alt det nye å sette seg inn i, men så er planen å studere ved siden av – jeg har begynt på utdanning som bygningsingeniør, også.

Altså i samme spor som pappa Jon Roger (Yara Glomfjord) og storebror Simon (konsulentselskapet COWI).

– Nyttig for oss å få erfaring innenfor samferdsel, mener Pål Einar.

Nytt: samferdsel

Og tenker da på at hans ansatte Thomas Wærnes Moen nå er langtidsutleid til Norconsult, knyttet til arbeidet med Bypakke Bodø.

– E6 Helgeland Sør kommer opp som stort prosjekt, dessuten E6 gjennom Sørfold, og etter hvert Hålogalandsveien. Vi skal selvsagt satse sterkt videre på bransjene kraft, prosessindustri, offshore og havbruk, men det er gunstig for oss å få erfaring også innenfor samferdsel, forklarer han.

Etter sterkt omsetningsfall siden 2013, og nokså store minus i driftsresultatene, endte 2016 hyggelig nok med pen pluss.

– Vi er ikke historieløse – vi vet at pendelen fort kan snu igjen. Men, vi mener det er grunn til å se litt lysere på framtiden nå, fastslår Pål Einar Olsen.



Johannes Pedersen

Alder: 25. Bosted: Ørnes. Yrke: ingeniør. Utdanning: studiespesialisering Ørnes, maskinteknikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, samt påbegynt bygningsingeniør. Sivil status: ugift, er sønn av Jon Roger Pedersen og Gerd Anne Jørgensen – har brødrene Simon (28) og Jørgen (19). Aktuell: fra 1. mai ansatt i INVIS i Glomfjord.