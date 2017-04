Innovativ mobil-varsling

Fram til i dag har Yara Glomfjord varslet eventuelle ulykker ved anlegget via sirenesystemet sitt. Dette ordningen erstattes nå ved SMS-varsling.

Yaras gamle system var både kostbart å drifte og lite funksjonelt. Sirenelyden bar ikke godt nok gjennom moderne og godt isolerte bygninger for å varsle beboerne. Nå skal adresse- og lokasjonsbasert varsling kommunisere ut umiddelbar informasjon til ansatte ved fabrikken, befolkningen i området rundt, samt tilreisende til det aktuelle området dersom ulykker/utslipp på anlegget inntreffer. Dette via en presis og informativ SMS. Den nye teknologien, som Yara er blant de første til å ta i bruk, vil også hjelpe til med å få overblikk over situasjonen. Systemet sikrer at alle som er innenfor et definert område får informasjon på mobil, uavhengig av om de er hjemmehørende i området eller tilreisende.



– Sirenesystemet vårt gir ikke opplysninger om hva som faktisk skjer, denne muligheten vil lokalsjonsbasert varsling gi, skriver Yara i en pressemelding.

Gjennom en SMS kan Yara nå advare folk om en alvorlig hendelse og samtidig fortelle dem hva de skal gjøre for å beskytte seg selv for evt. utslipp.