– Ikke holdbart lenger!

Lei «lettvintløsning»: Sameiet har investert rundt en halv million for å gjøre det pent rundt gården i et attraktivt sentrumsområde, som benyttes av mange på solrike sommerdager. - Derfor har vi lite til overs for kommunens bidrag som er urenset kloakk «midt i fleisen»! Fra venstre Oddmund Storaker, Ellinor Stenvik, Torill Bjerke, Leif Bjerke og Torunn Kristensen. Foto: Anne Mette Meidelsen